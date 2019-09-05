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大陸禁自由行 衝擊台灣試管求子市場

2019-09-05 11:28聯合報 記者簡浩正╱即時報導

灣生殖醫學技術揚名世界加上價格低廉等優勢，許多人跨海來台求子；尤其大陸實施「單獨二胎」政策後，更吸引許多受孕不易的夫妻來台。但中國大陸8月起對暫停發放來台自由行簽證，此舉不只影響台灣觀光商機，也衝擊台灣國際醫療，尤以不孕症市場影響頗大。

婦產科醫師表示，大陸禁止自由行來台，大陸民眾近期若想來台做試管，只能持醫療簽證等方式來台；但申請手續耗時，需財力等資格證明等，預估短時間內會導致對台灣不孕生殖市場客源降低五成。

台灣生殖醫學會常務理事、茂盛醫院院長李茂盛表示，台灣因試管技術發展先進，已發展至三代試管，且做一次試管比大陸便宜三成，約15萬元，大陸約20至25萬元，所以兩岸開放自由行後，大陸民眾來台試管求子相當踴躍。

李茂盛說，由於大陸近年宣布實施「單獨二胎」政策，想生第二胎的夫妻但年齡相對大，多數都已38歲以上，故受孕不易；而台灣生殖醫學成功率、技術及服務品質口碑好，加上優生與費用考量，是贏得對岸信任與青睞原因。

台北醫學大學附設醫院一年試管嬰兒超過2000例，是全台數量最多，生殖醫學研究中心主任曾啟瑞表示，一般來說，台灣試管嬰兒市場成員比例國內約占八成，陸客占一成、歐美等其他國家占一成，婦產科診所部分則陸客比例稍高些。此次大陸禁止自由行來台，對專做試管的診所來說影響較大、教學醫院以上規模的醫院影響較小。

而從8月取消自由行至今，李茂盛以自己的醫院為例，陸客來台做試管減少近五成，但菲律賓、香港、新加坡等國預約試管者，微幅上揚約一成。他預估大陸此波措施恐影響台灣生殖市場半年，至明年大選後會回溫兩成。

台灣生殖醫學技術揚名世界，加上價格低廉等優勢，跨海來台求子者愈來愈多。而大陸自實...
台灣生殖醫學技術揚名世界，加上價格低廉等優勢，跨海來台求子者愈來愈多。而大陸自實施「單獨二胎」政策，更吸引許多受孕不易的夫妻來台求子。 圖／聯合報系資料照片
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自由行灣生試管嬰兒
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