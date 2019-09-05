不只鳳梨酥 微熱山丘首次賣中秋月餅

2019-09-05 09:26 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



微熱山丘以賣鳳梨酥聞名，首度於中秋節推出「鳳梨奶黃月餅」。圖／微熱山丘提供 分享 facebook 中秋節的腳步逼近，月餅是節日的應景美食。台中多家飯店、餅店推出不同口味的月餅禮盒，連以鳳梨酥聞名的微熱山丘首度於中秋節推出「鳳梨奶黃月餅」，搶攻中秋月餅市場。

微熱山丘的月餅是以酸甜鳳梨醬為內餡，結合滑順細緻的奶黃，月餅外型是層次分明的鳳梨花紋，象徵圓滿花開慶豐收。

台中長榮桂冠酒店推出各式月餅禮盒，除了蛋黃酥及綠豆凸禮盒，還有集結「蓮蓉蛋黃」、「素香滷肉」、「五仁棗泥」及「干貝蓮蓉」等4款熱銷廣式月餅而成「長榮典藏廣式禮盒」。喜歡創新口味的顧客則可選擇烏魚子綠豆凸、松露綠豆凸及蛋黃酥組成的「長榮臻藏禮盒」，或是「晶沙酥禮盒」。

台中日月千禧酒店今年推出的月餅禮盒包含6款口味，除有「酒釀桂圓」、「棗泥核桃」、「蓮蓉蛋黃」3款傳統廣式月餅，還有「三星蔥XO醬」、「雜糧臻品」、「肉鬆豆沙」3款新穎風味，6種口味一次滿足。

台中永豐棧酒店推出兩款禮盒，其中「經典月餅禮盒」為廣式月餅和日系桃山月餅，有翠玉XO、棗泥核桃、黃金地瓜和肉鬆豆沙等8種口味；另外蛋黃酥禮盒，則混搭烏豆沙及肉鬆兩種口味。

百年餅店「舊振南」，今年推出多款精緻美味的中秋禮盒，除了招牌明星商品的台式月餅綠豆椪、蛋黃酥及廣式月餅外，還推出了小巧可愛的小月餅，精巧可愛的尺寸，吃了美味無負擔。