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DELVAUX限量甜美手袋全台僅15個 幽默感加碼沙發也能變包款

2019-09-05 01:28聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

DELVAUX發表秋冬新品之際，適逢BELLAVITA的10週年慶，特地推出台灣限定款，以經典Brillant輪廓設計，象牙白包身飾以糖果紅绲邊細節，色彩俏皮又甜美，全台僅有15個。

每一季都有代表色的DELVAUX，在秋冬以胭脂粉、勃根地酒紅、芒果黃和微帶藍調的孔雀綠，來呈現奢華的視覺。受歡迎的漸變色皮革（Demasque）設計，在經典的Brillant、Tempête分別以垂直、水平的漸層效果表現；品牌的精湛皮革工藝，則是展現在運用蘇格蘭格紋Tartan為靈感的手袋上，每個包款都以長3.5公尺的撞色皮革條，用穿針引線的手法編織出活潑典雅的格紋效果。以Victorian為名的包款，則是取材自十六世紀貴族所穿的拉夫領，褶襉和荷葉邊是工匠以手工扭結打造出立體3D效果，相當考究。相對幽默的則是以英國標誌性的切斯特菲爾德沙發（Chesterfield Sofa）為靈感製作的Brillant Quilt，擷取標誌性的釘釦設計，在手袋上鑲嵌了49顆鋁製鈕釦，皆以牛皮完整包覆再縫於包款上，包款內襯和外層牛皮間也以泡棉材質填充，營造包身的立體感，也呼應來自沙發的設計創意。

另一款在觸感上讓人驚豔的Derby系列，則是以紳士德比鞋為旨趣，這是工坊的嶄新技術，將染色後的粒面皮革打磨、經過壓紋處理，產生近似燈芯絨觸感的皮革表面。適逢BELLAVITA歡慶十週年，DELVAUX也推出15個限定Brillant，採用象牙白光滑牛皮配襯糖果紅绲邊，包蓋內側以燙銀字烙上「Taiwan Exclusive」，展現稀有精品的尊貴風範。

DELVAUX Brillant系列在秋冬推出芒果黃色系。圖／DELVAUX提供
DELVAUX Brillant系列在秋冬推出芒果黃色系。圖／DELVAUX提供
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Tempête Victorian維多莉亞風皮革縐褶大型肩背手提包，價格店洽。圖／DELVAUX提供
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以Victorian為名的包款靈感來自拉夫領，褶襉以手工扭結、車縫，相當考究。圖...
以Victorian為名的包款靈感來自拉夫領，褶襉以手工扭結、車縫，相當考究。圖／DELVAUX提供
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全台僅15只的Brillant系列BELLAVITA限定款，價格店洽。圖／DEL...
全台僅15只的Brillant系列BELLAVITA限定款，價格店洽。圖／DELVAUX提供
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