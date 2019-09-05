DELVAUX限量甜美手袋全台僅15個 幽默感加碼沙發也能變包款

2019-09-05 01:28 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



DELVAUX發表秋冬新品之際，適逢BELLAVITA的10週年慶，特地推出台灣限定款，以經典Brillant輪廓設計，象牙白包身飾以糖果紅绲邊細節，色彩俏皮又甜美，全台僅有15個。

每一季都有代表色的DELVAUX，在秋冬以胭脂粉、勃根地酒紅、芒果黃和微帶藍調的孔雀綠，來呈現奢華的視覺。受歡迎的漸變色皮革（Demasque）設計，在經典的Brillant、Tempête分別以垂直、水平的漸層效果表現；品牌的精湛皮革工藝，則是展現在運用蘇格蘭格紋Tartan為靈感的手袋上，每個包款都以長3.5公尺的撞色皮革條，用穿針引線的手法編織出活潑典雅的格紋效果。以Victorian為名的包款，則是取材自十六世紀貴族所穿的拉夫領，褶襉和荷葉邊是工匠以手工扭結打造出立體3D效果，相當考究。相對幽默的則是以英國標誌性的切斯特菲爾德沙發（Chesterfield Sofa）為靈感製作的Brillant Quilt，擷取標誌性的釘釦設計，在手袋上鑲嵌了49顆鋁製鈕釦，皆以牛皮完整包覆再縫於包款上，包款內襯和外層牛皮間也以泡棉材質填充，營造包身的立體感，也呼應來自沙發的設計創意。