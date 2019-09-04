片寄涼太來台最想喝珍奶、逛夜市 私密書單曝光最愛懸疑小說

2019-09-04 22:44 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



日團「放浪新世代」成員片寄涼太受誠品邀請抵台，今晚出席誠品信義店把書店場域與時裝展演結合的「旅途 ‧ 延續Trip Continued」Reading Show，出身藝文世家的他，也分享自己的閱讀清單，誠品信義店三樓書區也特別設置「片寄涼太推薦書」專區，吸引片寄涼太粉絲紛紛前往拍照，拍下偶像開的書單。片寄涼太說，這次抵台最想要喝在日本爆紅的「珍珠奶茶」，有機會的話也想逛逛台灣夜市。

並非首次到台灣的片寄涼太，今天是首度到信義誠品，他形容「整體的氛圍很棒，在這可以感受到處在『書』的世界裡。」他分享到，自己很喜歡看書，十幾歲起就有閱讀的習慣，並形容閱讀可以讓大腦「refresh」。片寄涼太說到，他閱讀的種類頗多，若以小說而言，他最愛的小說類型是「懸疑小說」，因此，「片寄涼太推薦書」專區陳列的選書包括推理小說《告白》，以及《蜜蜂與遠雷》、《被討厭的勇氣》等書。他平時拍攝或出國工作也習慣隨身帶著書，他說，「閱讀可以幫助演技上的發揮。」