「LE LABO城市限定系列淡香精」 再度快閃台灣

2019-09-04 21:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



LE LABO城市限定系列淡香精最初是為了向品牌店鋪所在的某些城市致敬而創造，通常這些香氣只在所屬城市開賣，其他地點都無法取得，不能線上訂購或電話下單，但每年都有一次能在世界各地的LE LABO門市及銷售地點販售城市限定系列，繼去年首次登台之後，即日起至9月30日LE LABO城市限定系列淡香精再度快閃台灣，除了原有的11款城市限定香氣之外，今年還新增了代表邁阿密、香港的全新香氛，香氛玩家千萬別錯過。

代表邁阿密的「TABAC 28（菸草28）」以散發深幽底蘊的菸草原精調和沉香、雪松、癒創木、蘭姆酒、綠荳蔻，整體香調醉人溫暖卻又洋溢著活力；代表香港的「BIGARADE 18（酸橙18）」將佛手柑、橙花花瓣調和麝香和人工龍涎香，並讓柑橘香調與溫暖木質香交錯，是一款嚴謹但舒服、經典又當代的香氣，象徵香港的古今中外兼容並蓄。

其他LE LABO城市限定系列淡香精包括代表東京的「GAIAC 10（癒創木10）」、巴黎的「VANILLE 44（香草44）」、阿姆斯特丹的「MOUSSE DE CHENE 30（橡苔30）」、洛杉磯的「MUSC 25（麝香25）」、紐約的「TUBEREUSE 40（晚香玉40）」、達拉斯的「ALDEHYDE 44（醛香44）」、倫敦的「POIVRE 23（胡椒23）」、芝加哥的「BAIE ROSE 26（粉紅胡椒26）」、莫斯科的「BENJOIN 19（安息香19）」、舊金山的「LIMETTE 37（萊姆37）」、杜拜的「CUIR 28（皮革28）」等。