鬼塚虎「太極鞋」向李小龍致敬！胡宇威帥氣演繹

2019-09-04 21:24 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



向經典偶像致敬的復古風潮，絕對是時下最流行的潮流詞彙！Onitsuka Tiger鬼塚虎以奧運武術比賽中指定鞋款為設計原型，推出一系列秋冬新品，其中黃黑配色的太極鞋款，正是向傳奇武打明星李小龍致敬，並找來從小習武的藝人胡宇威現身相挺；另適逢麥克傑克森逝世十周年，FILA則推出新款復古老爹鞋，帶粉絲緬懷這位流行樂界天王。

Onitsuka Tiger鬼塚虎秋冬推出全新「TAI-CHI-REB」太極系列新品，以經典的復古風格鞋款，加入摩登、現代的線條更具時尚感，另搭配ORTHOLITE鞋墊所帶來的緩衝性，也大大提高了穿著的舒適度。共有經典不敗紅、藍及白虎爪標誌，及向傳奇李小龍致敬的黃黑款。

許久不見的藝人胡宇威，雖然出生在紐約，但從七歲就開始學習中國功夫，而且還參加過許多武術比賽得過不少獎項。胡宇威說，「從小就把李小龍當成偶像，他在電影《死亡遊戲》裡的造型更是經典」，因此對於他出席活動時，腳上穿的「向偶像致敬」的黃黑配色太極鞋款讚譽有加，覺得可以穿去運動，就算只是單純外出時，穿搭造型也非常容易搭配。