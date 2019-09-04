LANEIGE蘭芝晚安面膜 又有新成員

2019-09-04 20:52 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



LANEIGE蘭芝2002年推出全球第一款晚安面膜「睡美人香氛水凝膜」，改變許多人的夜間保養習慣，至今歷經4次升級上市，創下全球平均每12秒售出一瓶的佳績，是蘭芝經典明星商品。對30＋輕熟齡女性而言，凝凍狀的晚安面膜雖然質地輕盈、使用方便，但在秋冬季節使用時滋潤度稍嫌不足，9月推出的睡美人肌極修護水凝膜－深層保濕舒緩，成為蘭芝睡美人晚安面膜家族的新生力軍。

蘭芝睡美人肌極修護水凝膜－深層保濕舒緩添加濟州島森林的野生葡萄藤發酵萃取出的森林酵母修護因子（Forest Yeast），趁著夜間睡眠的黃金時段，為疲憊的肌膚修護保濕，全新設計的乳霜質地提升潤澤度，同時透過茶樹舒眠香氛，享受森林系的舒緩保養。