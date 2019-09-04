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香港「緊急法」：無濟於事的弦上之箭

LANEIGE蘭芝晚安面膜 又有新成員

2019-09-04 20:52聯合報 記者陳立儀╱即時報導

LANEIGE蘭芝2002年推出全球第一款晚安面膜「睡美人香氛水凝膜」，改變許多人的夜間保養習慣，至今歷經4次升級上市，創下全球平均每12秒售出一瓶的佳績，是蘭芝經典明星商品。對30＋輕熟齡女性而言，凝凍狀的晚安面膜雖然質地輕盈、使用方便，但在秋冬季節使用時滋潤度稍嫌不足，9月推出的睡美人肌極修護水凝膜－深層保濕舒緩，成為蘭芝睡美人晚安面膜家族的新生力軍。

蘭芝睡美人肌極修護水凝膜－深層保濕舒緩添加濟州島森林的野生葡萄藤發酵萃取出的森林酵母修護因子（Forest Yeast），趁著夜間睡眠的黃金時段，為疲憊的肌膚修護保濕，全新設計的乳霜質地提升潤澤度，同時透過茶樹舒眠香氛，享受森林系的舒緩保養。

同時蘭芝也分享了睡美人晚安面膜家族加分使用法：乾燥肌或熬夜後肌膚化妝時容易出現乾紋或不服貼的窘境，可先厚敷睡美人香氛水凝膜，再以化妝水擦去後上妝，也可用睡美人極萃滋養晚安唇膜厚敷雙唇後輕輕按摩，讓後續唇妝更漂亮；眼周血液循環不佳時，可先用溫毛巾敷在眼部肌膚，再用睡美人睛亮晚安眼膜的專屬按摩棒輕柔地舒緩呵護；睡美人肌極修護水凝膜可冷藏後敷在臉部，打造沁涼感受。

LANEIGE蘭芝9月新推出睡美人肌極修護水凝膜－深層保濕舒緩。圖／蘭芝提供
LANEIGE蘭芝9月新推出睡美人肌極修護水凝膜－深層保濕舒緩。圖／蘭芝提供
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LANEIGE蘭芝9月新推出睡美人肌極修護水凝膜－深層保濕舒緩。圖／蘭芝提供
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