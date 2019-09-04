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金材昱館長機場秀長腿造型 果然是會「行走的費洛蒙」

2019-09-04 19:19聯合報 記者曾智緯╱即時報導

因為演活了「她的私生活」中美術館館長一角，而被粉絲暱稱為「金館長」的韓國男星金材昱，受到紐約珠寶品牌Tiffany & Co.邀請，首度來台為「TIFFANY 美鑽傳奇主題展」揭幕，而他在今日（9/4）傍晚也順利飛抵台灣，現身桃園機場。金材昱以黑色條紋搭配修身剪裁的黑褲，直接秀出大長腿，趁衫還刻意不扣上面的鈕扣，徹底的發揮其被網友稱為「行走的費洛蒙」本色，也透露出他的初訪寶島的好心情。不過亦有網友表示「若不是他，這樣穿真的很像大叔」、「有顏值就是任性穿了」。

由於金材昱此次訪台，也比照了其他韓星以禮遇通關的方式入境，所以粉絲們亦難在機場見到他一面。不過，當金材昱步出機艙時，仍有影迷、地勤和空姐認出他，特意停下拍攝他帥氣的身影，因此「金館長」也難得不那麼高冷，擺出微笑，向在場的媒體和民眾揮手致意，同時也展現了他搭配得Tiffany HardWear鍊結設計18K金項鍊與 T Two 18K金鑲鑽戒指。值得一提的是，原本的項鍊，在金材昱發揮巧思下，變成了手鍊的方式來配戴，展現了他獨特的個人品味。而明天（9/5）出席活動時，金材昱又會以什麼樣的造型現身，讓粉絲們都很期待。

韓國男星金材昱首度訪台，現身機場配戴了Tiffany HardWear鍊結設計1...
韓國男星金材昱首度訪台，現身機場配戴了Tiffany HardWear鍊結設計18K金項鍊、T Two 18K金鑲鑽戒指。記者陳嘉寧／攝影
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Tiffany T Two 18K金鑲鑽戒指 ，約10萬4,000元。圖／Tif...
Tiffany T Two 18K金鑲鑽戒指 ，約10萬4,000元。圖／Tiffany ＆ Co.提供
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韓國男星金材昱首度訪台，開心向現場粉絲、地勤、空姐揮手致意。記者陳嘉寧／攝影
韓國男星金材昱首度訪台，開心向現場粉絲、地勤、空姐揮手致意。記者陳嘉寧／攝影
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Tiffany HardWear鍊結設計18K金項鍊，約37萬1,000元。圖／...
Tiffany HardWear鍊結設計18K金項鍊，約37萬1,000元。圖／Tiffany ＆ Co.提供
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韓國男星金材昱首度訪台，現身機場配戴了Tiffany HardWear鍊結設計1...
韓國男星金材昱首度訪台，現身機場配戴了Tiffany HardWear鍊結設計18K金項鍊、T Two 18K金鑲鑽戒指。記者陳嘉寧／攝影
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館長桃園機場
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