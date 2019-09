金材昱館長機場秀長腿造型 果然是會「行走的費洛蒙」

因為演活了「她的私生活」中美術館館長一角,而被粉絲暱稱為「金館長」的韓國男星金材昱,受到紐約珠寶品牌Tiffany & Co.邀請,首度來台為「TIFFANY 美鑽傳奇主題展」揭幕,而他在今日(9/4)傍晚也順利飛抵台灣,現身桃園機場。金材昱以黑色條紋搭配修身剪裁的黑褲,直接秀出大長腿,趁衫還刻意不扣上面的鈕扣,徹底的發揮其被網友稱為「行走的費洛蒙」本色,也透露出他的初訪寶島的好心情。不過亦有網友表示「若不是他,這樣穿真的很像大叔」、「有顏值就是任性穿了」。