UNIQLO再度攜手女神伊內絲・法桑琪 全系列單品590元起

2019-09-04 19:16 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



展望秋冬時序，平價快時尚品牌推出重磅聯名系列，日本平價服飾天王UNIQLO再度力邀法國「謬思女神」伊內絲・法桑琪（INES DE LA FRESSANGE），以擁有中世紀街景及小木屋的滑雪勝地為靈感發想，共同打造秋冬聯名系列；H&M 則推出首個大中華區設計師聯名系列「ANGEL CHEN x H&M」，帶來濃厚的東方時尚韻味。

UNIQLO與巴黎時尚指標伊內絲・法桑琪的合作行之有年，最新一季靈感來自法國阿爾卑斯山脈白朗峰附近的滑雪勝地—梅傑夫（Megève），同時也是奧黛麗・赫本及卡萊・葛倫所主演的電影《 謎中謎（Charade）》》的取景地；對伊內絲而言，此地更代表著童年與家族旅遊時的快樂美好回憶。

本季設計仍反映出伊內絲系列典型的瀟灑率性，同時保有LifeWear的舒適風格。像是燈芯絨開領上衣略帶寬鬆的版型，以及領口帶有休閒感的西裝領設計，不論是搭配褲子或是裙子，都能讓整體穿搭簡約卻不顯無趣；而法式風格經典單品—長袖羅紋圓領T恤，搭配不挑身形的寬版褲，也適合略帶涼意的初秋。秋冬全系列單品將於9月6日在門市開賣。