UNIQLO再度攜手女神伊內絲・法桑琪 全系列單品590元起
展望秋冬時序，平價快時尚品牌推出重磅聯名系列，日本平價服飾天王UNIQLO再度力邀法國「謬思女神」伊內絲・法桑琪（INES DE LA FRESSANGE），以擁有中世紀街景及小木屋的滑雪勝地為靈感發想，共同打造秋冬聯名系列；H&M 則推出首個大中華區設計師聯名系列「ANGEL CHEN x H&M」，帶來濃厚的東方時尚韻味。
UNIQLO與巴黎時尚指標伊內絲・法桑琪的合作行之有年，最新一季靈感來自法國阿爾卑斯山脈白朗峰附近的滑雪勝地—梅傑夫（Megève），同時也是奧黛麗・赫本及卡萊・葛倫所主演的電影《 謎中謎（Charade）》》的取景地；對伊內絲而言，此地更代表著童年與家族旅遊時的快樂美好回憶。
本季設計仍反映出伊內絲系列典型的瀟灑率性，同時保有LifeWear的舒適風格。像是燈芯絨開領上衣略帶寬鬆的版型，以及領口帶有休閒感的西裝領設計，不論是搭配褲子或是裙子，都能讓整體穿搭簡約卻不顯無趣；而法式風格經典單品—長袖羅紋圓領T恤，搭配不挑身形的寬版褲，也適合略帶涼意的初秋。秋冬全系列單品將於9月6日在門市開賣。
ANGEL CHEN x H&M合作系列則是由大中華區設計師陳安琪（Angel Chen）與設計團隊攜手打造，以「功夫」為靈感來源，運用大膽色調及刺繡混搭呈現，像是男裝單品以海軍藍飛行員外套搭配龍騰刺繡，袖上更有「功夫」書法刺繡點綴；女裝則有 ANGEL CHEN 標誌性白色休閒套裝及具有龍騰刺繡功夫套裝。聯名系列將於9月26日在台北西門旗艦店及H&M網路門市販售。
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