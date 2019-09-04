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屈臣氏專櫃年慶組合下殺39折起！這幾樣獨家特惠組快搶買

2019-09-04 18:50聯合報 記者陳立儀╱即時報導

百貨美妝專櫃周年慶大戰開打，電商、通路也爭相搶進周年慶商機，屈臣氏9月5日搶先各品牌推出專櫃周年慶活動，9月5日至10月3日推出多重好康，包括SK-II、KOSE雪肌精、Kanebo佳麗寶、SHISEIDO等都有獨家特惠組，專櫃全品牌折扣後消費滿2,000元送200元商品提貨券；活動期間寵i會員可享專櫃品牌9折，9月5日至9月9日活動首5日寵i點數6倍狂飆。

為了怕大家選擇困難，屈臣氏公開10大推薦必收款，包括專櫃經典組合、回購不斷的人氣夯品、獨家必敗商品組合等，其中從媽媽的少女時代紅到現在的屈臣氏獨家周年慶經典組合有SHISEIDO美麗趁早組，購買百優精純乳霜送全效抗痕亮采賦活潔膚乳30g、賦活露25ml、賦活乳30ml、白金萃10ml、抗皺眼膜1片，市價5,401元，屈臣氏特價2,600元、約49折，寵i會員價2,340元、約44折；SK-II 青春經典特惠組購買青春露230ml送R.N.A.超肌能緊緻活膚霜15g、全效活膚潔面乳20g、亮采化妝水30ml，市價7,990元，屈臣氏特價6,250元、約79折，寵i會員價5,625元、約71折；Kanebo佳麗寶DEWS EX膠原活膚精華組購買DEWS EX立體膠原活膚晶40ml送DEWS EX 5品組（日版贈品）、DEWS精純修護膜6包，市價13,785元，屈臣氏特價7,200元、約53折，寵i會員價6,480元、約48折。

回購不斷的人氣商品獨家組合包括KOSE雪肌精淨透潔顏組，購買雪肌精淨透潔顏油N 300ml送雪肌精原生肌能角質調理露33ml、雪肌精 淨透洗顏霜25g、雪肌精淨白黑面膜10ml，市價1,432元，屈臣氏特價1,000元、約7折，寵i會員價900元、約63折；SHISEIDO ELIXIR彈潤水乳組購買怡麗絲爾彈潤保濕水T 170ml及彈潤保濕乳T 130ml送怡麗絲爾彈潤保濕水T 30ml、彈潤保濕乳T 30ml、晚安凍膜15g、多效彈潤美肌乳T+ 5ml、淨白超抗皺眼唇精華乳2g，市價3,176元，屈臣氏特價2,250元、約71折，寵i會員價2,025元、約64折；佳麗寶Kanebo BLS W晶瑩剔透潤白組包含BLS W多元極效潤白晶αII 45ml及45ml補充瓶，市價7,000元，屈臣氏特價4,500元、約65折，寵i會員價4,050元、約58折。

屈臣氏也有其他通路買不到的獨家超值組合，KISSME彈潤保濕極緻組購買畢凡娃保濕敷容蜜S送

贈puravida彈潤或透白微乳精華13ml，市價4,320元，屈臣氏特價2,980元、約69折；d program理想美肌組購買敏感話題任一系列化妝水或乳液、淨化隔離防護精華或霜及彩妝新品兩品滿額3,600元，送敏感話題潔膚乳20g、潤唇蜜8g、敏弱CC潤色飾底乳5gX2、小d美妝包；DAZZSHOP魅惑電眼組包含炫光寶石眼影凍任一色及極炫眼線筆藍色，市價1,560元、屈臣氏85折特價1,326元。

此外，屈臣氏網路商店獨家販售多款經典專櫃商品，即日起至9月25日購買屈臣氏網路商店專櫃品牌滿1,000元可參加抽獎，獎品包括HUXLEY、John Masters、Colourpop等價值3,000元的品牌禮盒。

屈臣氏獨家的Kanebo DEWS EX膠原活膚精華組，約53折特價7,200元...
屈臣氏獨家的Kanebo DEWS EX膠原活膚精華組，約53折特價7,200元，寵i會員價6,480元、約48折。圖／屈臣氏提供
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屈臣氏獨家的KOSE雪肌精淨透潔顏組，約7折特價1,000元，寵i會員價900元、約63折。圖／屈臣氏提供
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屈臣氏獨家的SHISEIDO ELIXIR彈潤水乳組，約71折特價2,250元，寵i會員價2,025元、約64折。圖／屈臣氏提供
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