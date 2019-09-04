辣媽隋棠中空秀纖腰 站台愛牌APM MONACO

2019-09-04 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



來自南法的飾品APM MONACO，是首飾產業的快時尚代表，因每月都推出高流行感的新品，自4年前進軍台灣以來快速崛起，今年9月於微風廣場開設第8家據點，採用與國外同步的全新概念店裝。今日舉辦開幕記者會，明星鐵粉隋棠為愛牌性感站台。 隋棠表示從品牌進台灣以來，至今幾乎每個系列都手入手至少1、2件，因為款式多，每個人都能找到適合自己的飾品，而她的最愛也正是品牌在台灣最熱銷的Météorites彗星系列！

以腰部鏤空的白色迷你裙洋裝混搭新品的隋棠，身上除了9月最新的限量Rock系列項鍊，也有她最近最常配戴的骰子系列，將3個孩子的名字字母加上兩枚愛心串成專屬她個人的首飾，今天戴出門時老公Tony還吃醋問：「那我呢？」而自嘲「（胸前）沒什麼本錢，所以比較喜歡露背」的她，還現場示範露背裝可以怎樣調整APM MONACO的項鍊長度、讓鍊墜可以往後配戴的穿搭功力。品牌也特地贈送隋棠女兒Lucy一條客製化字母L的項鍊，但她笑說現在的Lucy太喜歡把東西放嘴巴裡，曾經連活生生的蝸牛都沒放過！安全起見「先收著，」她笑說，「我幫她戴。」