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辣媽隋棠中空秀纖腰 站台愛牌APM MONACO

2019-09-04 17:28聯合報 記者孫曼╱即時報導

來自南法的飾品APM MONACO，是首飾產業的快時尚代表，因每月都推出高流行感的新品，自4年前進軍台灣以來快速崛起，今年9月於微風廣場開設第8家據點，採用與國外同步的全新概念店裝。今日舉辦開幕記者會，明星鐵粉隋棠為愛牌性感站台。 隋棠表示從品牌進台灣以來，至今幾乎每個系列都手入手至少1、2件，因為款式多，每個人都能找到適合自己的飾品，而她的最愛也正是品牌在台灣最熱銷的Météorites彗星系列！

以腰部鏤空的白色迷你裙洋裝混搭新品的隋棠，身上除了9月最新的限量Rock系列項鍊，也有她最近最常配戴的骰子系列，將3個孩子的名字字母加上兩枚愛心串成專屬她個人的首飾，今天戴出門時老公Tony還吃醋問：「那我呢？」而自嘲「（胸前）沒什麼本錢，所以比較喜歡露背」的她，還現場示範露背裝可以怎樣調整APM MONACO的項鍊長度、讓鍊墜可以往後配戴的穿搭功力。品牌也特地贈送隋棠女兒Lucy一條客製化字母L的項鍊，但她笑說現在的Lucy太喜歡把東西放嘴巴裡，曾經連活生生的蝸牛都沒放過！安全起見「先收著，」她笑說，「我幫她戴。」

全新開幕的微風廣場APM MONACO概念店，牆壁和地板以長條木質打造，令人想起摩納哥地中海地區海邊常見的遊艇甲板，木頭色澤也特地選擇接近沙灘的淺色，配襯彷彿大海的深藍色系地毯與展示櫃，營造高雅舒適的度假氛圍。針對微風新店開幕，特地推出Mandala系列獨家限定商品，共有2款耳環和一款手鐲。9月上市新品Rock系列以大膽的相扣鎖鍊為主要設計元素，以刺蝟為靈感的Herisson系列則有獨特的尖刺，展現個性魅力。

隋棠性感出席APM MONACO微風廣場概念店開幕記者會。記者陳立凱／攝影
隋棠性感出席APM MONACO微風廣場概念店開幕記者會。記者陳立凱／攝影
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Rock系列單只粉金色純銀酒紅色長方形小耳環，3,900元。圖／AMP MONA...
Rock系列單只粉金色純銀酒紅色長方形小耳環，3,900元。圖／AMP MONACO提供
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隋棠性感出席APM MONACO微風廣場概念店開幕記者會。記者陳立凱／攝影
隋棠性感出席APM MONACO微風廣場概念店開幕記者會。記者陳立凱／攝影
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Rock系列粉金色純銀白色環扣戒指，3,500元。圖／AMP MONACO提供
Rock系列粉金色純銀白色環扣戒指，3,500元。圖／AMP MONACO提供
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隋棠性感出席APM MONACO微風廣場概念店開幕記者會。記者陳立凱／攝影
隋棠性感出席APM MONACO微風廣場概念店開幕記者會。記者陳立凱／攝影
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隋棠性感出席APM MONACO微風廣場概念店開幕記者會。記者陳立凱／攝影
隋棠性感出席APM MONACO微風廣場概念店開幕記者會。記者陳立凱／攝影
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Herisson系列粉金色純銀粉&白色齒狀戒指，2,800元。圖／AMP MON...
Herisson系列粉金色純銀粉&白色齒狀戒指，2,800元。圖／AMP MONACO提供
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隋棠性感出席APM MONACO微風廣場概念店開幕記者會。記者陳立凱／攝影
隋棠性感出席APM MONACO微風廣場概念店開幕記者會。記者陳立凱／攝影
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微風廣場開幕限定獨家商品Mandala系列手鐲18,100元，長耳環11,000...
微風廣場開幕限定獨家商品Mandala系列手鐲18,100元，長耳環11,000元，圓型耳環12,500元。記者孫曼／攝影
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Rock系列單只粉金色純銀酒紅色環扣小耳環，3,300元。圖／AMP MONAC...
Rock系列單只粉金色純銀酒紅色環扣小耳環，3,300元。圖／AMP MONACO提供
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隋棠性感出席APM MONACO微風廣場概念店開幕記者會。記者陳立凱／攝影
隋棠性感出席APM MONACO微風廣場概念店開幕記者會。記者陳立凱／攝影
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Herisson系列黑色純銀齒狀球型戒指，6,900元。圖／AMP MONACO...
Herisson系列黑色純銀齒狀球型戒指，6,900元。圖／AMP MONACO提供
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隋棠性感出席APM MONACO微風廣場概念店開幕記者會。記者陳立凱／攝影
隋棠性感出席APM MONACO微風廣場概念店開幕記者會。記者陳立凱／攝影
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隋棠性感出席APM MONACO微風廣場概念店開幕記者會。記者陳立凱／攝影
隋棠性感出席APM MONACO微風廣場概念店開幕記者會。記者陳立凱／攝影
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Herisson系列單只粉金色純銀齒狀橢圓球型耳環，8,100元。圖／AMP M...
Herisson系列單只粉金色純銀齒狀橢圓球型耳環，8,100元。圖／AMP MONACO提供
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Herisson系列粉金色純銀粉&白色齒狀小耳環，2,400元。圖／AMP MO...
Herisson系列粉金色純銀粉&白色齒狀小耳環，2,400元。圖／AMP MONACO提供
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Rock系列粉金色純銀酒紅色&粉色環扣項鍊，43,200元。圖／AMP MONA...
Rock系列粉金色純銀酒紅色&粉色環扣項鍊，43,200元。圖／AMP MONACO提供
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