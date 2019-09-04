BOSS聯手保時捷推時髦新裝 意圖使人一路帥到冬天

2019-09-04 17:05 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



前冠軍車手Marker Webber演繹，BOSS與保時捷聯名新裝。圖／BOSS提供 分享 facebook 男裝品牌BOSS今年繼續與超跑保時捷（Porsche）合作，融合兩大品牌特色推出全新的聯名系列，還找來曾獲得9次一級方程式賽車冠軍的車手Marker Webber來演繹，讓人難以忽略。不僅如此，在這個冬天，BOSS獨家推出全新Traceable Wool系列服飾，標榜生產過程都溯源，使消費者穿得安心。

全新的保時捷聯名系列服飾、鞋履呼應了品牌設計特色，有著流暢的線條、革新的版型，以及低調內斂的用色加以紅色點綴。其中倍受矚目的單品是展現細緻工藝的BOSS修身剪裁西裝、線條俐落的皮革外套及採用高科技面料並綴上紅色飾邊的輕盈外套。此外，Polo衫、針織衫及棒球外套同樣飾有象徵保時捷的紅色。但為讓人驚喜的是，為了這個系列的推出，BOSS特意請來前冠軍車手Marker Webber演繹，成熟又具魅力的外型，在聯名款服飾的烘托下，顯得更加帥氣。