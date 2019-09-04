中秋不只烤香腸！黑橋牌、新東陽推大口吃肉組

2019-09-04 15:27 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



黑橋牌今年推出新口味啤酒香腸。圖／黑橋牌提供 分享 facebook 中秋節即將到來，家家戶戶享受團聚時刻。每年烤肉除了烤香腸外，也有愈來愈多不一樣的新選擇，黑橋牌推啤酒香腸、在家烤居酒屋料理。另針對中秋禮盒需求，新東陽推柚見菠蘿蛋黃酥及頂級和牛做成的黑饌和牛肉乾禮盒，不論送禮或自用皆適合。

香腸是許多消費者在中秋烤肉的首選食材，業績比起平時可增加3倍以上。而吃烤肉最常搭配啤酒。看準此商機，黑橋牌開發啤酒香腸，濃醇迷人的啤酒香，在口中綻放，搭配紮實的肉質口感。此外，還有多種不需搭配配料或刷醬就能享受的烏魚子香腸、墨魚香腸、飛魚卵香腸、馬告香腸等，價位介於160元到250元之間，提供消費者選擇。

同時，黑橋牌針對消費者喜愛居酒屋料理，今年推出「10分鐘就能在家烤出居酒屋料理」企畫，包含「主廚醬香里肌排」、「大漠孜然里肌排」等2款，不僅可以以烤肉方式料理，是中秋烤肉夾土司的最佳搭配，而且煎、煮、炒、炸都十分對味。若想要全部品嘗，可選擇烤肉派對無肉不歡組合，每份1,639元、會員特價1,399元。

針對消費者送禮需求，新東陽推出中秋限定款柚見菠蘿禮盒，用時令食材柚子大玩創意，內餡採用柚子果乾，加上細火慢炒的白玉蓮蓉餡，嘗起來酸甜順口。再搭配帶著淡淡柚子清香的柚子酒肉乾，以及兩款廣式月餅松子白玉蓮蓉蛋黃月餅及覆盆子櫻桃月餅等豐富多元的組合，可以滿足不同味蕾享受。