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FPM全球最大旗艦店落腳台灣 三大系列齊聚搶攻奢侈行李箱市場

2019-09-04 15:21聯合報 記者曾智緯╱即時報導

Bank S系列同樣是採用鋁合金為本體，但手把配件為塑料，不同於Bank系列的皮...
Bank S系列同樣是採用鋁合金為本體，但手把配件為塑料，不同於Bank系列的皮質提把。記者曾智緯／攝影
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時尚迷期待的義大利頂級行李箱品牌FPM正式在台開幕，由碧陞國際總代理，並開出全球最大獨立旗艦店，兩層樓的店面佔地約70坪，提供了完整的三大系列產品，讓消費者不必遠赴米蘭就能買到時髦的行李箱。

由於台灣奢侈行李箱市場成熟，碧陞國際特別引進了擁有七十餘年歷史的Fabbrica Pelletterie Milano（簡稱FPM）來台，而且為了給消費者最完整又全面的品牌形象，台灣的第一家旗艦店同時也是全球最大的店面。碧陞國際總經理Charles特別提到，早在3年前就與FPM義大利總廠協商，在滿足了各項嚴格條件之後，才在台設立據點。同時還透露，為了提供完善的售後服務，還將維修師傅遠送至米蘭習得技巧，並規劃了維修中心，讓消費者不擔心成為產品孤兒。

全新的台北FPM旗艦店，落腳於安和路上，店內延續義式美學，運用水泥混搭金屬與木材，體現低調又靜謐的購物空間。為了與國外的流行零時差，引進了招牌的Bank、Bank S以及Bank Light系列，除有完整的鋁合金材質箱款，和輕量塑料的設計之外，還帶來了少見的不鏽鋼行李箱。其中的Bank S系列同樣是採用鋁合金為本體，但手把配件為塑料，不同於Bank系列的皮質提把，而且這兩個系列都能自行加價選購不同材質、顏色的把手，讓行李箱風格更獨一無二。行李箱的價格，比米蘭當地略高，20吋鋁質登機箱約在45,000元，而最貴的33吋不鏽鋼箱則為65,000元。

FPM Bank系列31吋航鈦灰鋁合金行李箱，64,000元。圖／碧陞國際提供
FPM Bank系列31吋航鈦灰鋁合金行李箱，64,000元。圖／碧陞國際提供
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FPM頂級行李箱正式落腳台灣，並開設了全球最大旗艦店。記者曾智緯／攝影
FPM頂級行李箱正式落腳台灣，並開設了全球最大旗艦店。記者曾智緯／攝影
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FPM還提供了多色鱷魚皮革把手，讓消費者搭配出自己的格調。圖／碧陞國際提供
FPM還提供了多色鱷魚皮革把手，讓消費者搭配出自己的格調。圖／碧陞國際提供
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FPM Bank Light系列27吋海軍藍塑料行李箱，27,600元。圖／碧陞...
FPM Bank Light系列27吋海軍藍塑料行李箱，27,600元。圖／碧陞國際提供
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FPM Bank S系列31吋鋁合金行李箱，41,500元。圖／碧陞國際提供
FPM Bank S系列31吋鋁合金行李箱，41,500元。圖／碧陞國際提供
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FPM Bank系列27吋不鏽鋼行李箱，55,000元。圖／碧陞國際提供
FPM Bank系列27吋不鏽鋼行李箱，55,000元。圖／碧陞國際提供
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FPM不管是Bank還是Bank S系列行李箱，都能自行加價選購不同材質、顏色的...
FPM不管是Bank還是Bank S系列行李箱，都能自行加價選購不同材質、顏色的把手，讓風格更獨一無二。記者曾智緯／攝影
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行李義大利米蘭
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