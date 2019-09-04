FPM全球最大旗艦店落腳台灣 三大系列齊聚搶攻奢侈行李箱市場

2019-09-04 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



Bank S系列同樣是採用鋁合金為本體，但手把配件為塑料，不同於Bank系列的皮質提把。記者曾智緯／攝影 分享 facebook 時尚迷期待的義大利頂級行李箱品牌FPM正式在台開幕，由碧陞國際總代理，並開出全球最大獨立旗艦店，兩層樓的店面佔地約70坪，提供了完整的三大系列產品，讓消費者不必遠赴米蘭就能買到時髦的行李箱。

由於台灣奢侈行李箱市場成熟，碧陞國際特別引進了擁有七十餘年歷史的Fabbrica Pelletterie Milano（簡稱FPM）來台，而且為了給消費者最完整又全面的品牌形象，台灣的第一家旗艦店同時也是全球最大的店面。碧陞國際總經理Charles特別提到，早在3年前就與FPM義大利總廠協商，在滿足了各項嚴格條件之後，才在台設立據點。同時還透露，為了提供完善的售後服務，還將維修師傅遠送至米蘭習得技巧，並規劃了維修中心，讓消費者不擔心成為產品孤兒。