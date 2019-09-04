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ISSEY MIYAKE女裝換設計師 近藤悟史9月巴黎時裝周首度亮相

2019-09-04 12:28聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

三宅一生ISSEY MIYAKE宣布由近藤悟史（Satoshi Kondo）接任女裝設計師，首季2020春夏作品將於9月底的巴黎時裝周發表。

新任設計師近藤悟史於2007年以碩士學位畢業於上田安子服飾專門學校，為關西知名服裝相關學府，位於大阪，而近藤悟史在畢業同年即獲得第81屆日本裝苑賞的ROOMS賞，後續加入加入ISSEY MIYAKE後，在Miyake先生的指導下，成為公司設計團隊的成員，繼承品牌的悠久歷史同時煥發獨特性，預計在巴黎當地時間9月27日發表的2020春夏女裝，將是他上任的首季作品。

而現任暨前任設計師宮前義之（Yoshiyuki Miyamae）自2011年就任，2012春夏系列初登場、2019年秋冬則是最後一季的女裝發表，除了品牌代表性的縐褶之外，宮前義之不斷探索創新布料研發，為其一大成就，例如以蒸氣收縮布料產生縐褶的「蒸氣延展」，或是透過烘烤加熱而展現縐褶紋理的「烘烤延展」等系列，及至2019春夏則是可隨意改變並記憶形狀的「Dough Dough」，不斷為女裝輪廓打造新貌；未來在女裝範疇，宮前義之將扮演ISSEY MIYKAE INC.內部推廣研發的角色。至於男裝及其他部分，品牌尚未有新的異動，目前仍由宮前義之擔綱。

宮前義之所發表的最後一個系列女裝2019秋冬系列。圖／ISSEY MIYAKE提...
宮前義之所發表的最後一個系列女裝2019秋冬系列。圖／ISSEY MIYAKE提供
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近藤悟史早前作品紀錄。圖／取材自上田安子服飾專門學校www.ucf.jp
近藤悟史早前作品紀錄。圖／取材自上田安子服飾專門學校www.ucf.jp
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宮前義之擔任女裝設計師期間致力研發布料的可能性。圖／ISSEY MIYAKE提供
宮前義之擔任女裝設計師期間致力研發布料的可能性。圖／ISSEY MIYAKE提供
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三宅一生ISSEY MIYAKE新任女裝設計師近藤悟史。圖／取材自上田安子服飾專...
三宅一生ISSEY MIYAKE新任女裝設計師近藤悟史。圖／取材自上田安子服飾專門學校www.ucf.jp
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三宅一生ISSEY MIYAKE女裝前任設計師宮前義之。圖／ISSEY MIYA...
三宅一生ISSEY MIYAKE女裝前任設計師宮前義之。圖／ISSEY MIYAKE提供
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