ISSEY MIYAKE女裝換設計師 近藤悟史9月巴黎時裝周首度亮相

2019-09-04 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



三宅一生ISSEY MIYAKE宣布由近藤悟史（Satoshi Kondo）接任女裝設計師，首季2020春夏作品將於9月底的巴黎時裝周發表。

新任設計師近藤悟史於2007年以碩士學位畢業於上田安子服飾專門學校，為關西知名服裝相關學府，位於大阪，而近藤悟史在畢業同年即獲得第81屆日本裝苑賞的ROOMS賞，後續加入加入ISSEY MIYAKE後，在Miyake先生的指導下，成為公司設計團隊的成員，繼承品牌的悠久歷史同時煥發獨特性，預計在巴黎當地時間9月27日發表的2020春夏女裝，將是他上任的首季作品。