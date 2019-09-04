當台灣復古插畫碰上40年老欉文旦 中秋限時搶購

2019-09-04 13:22 聯合新聞網 聯合數位文創



圖／果物配、聯合數位文創提供。 分享 facebook

忙碌的生活中，有多久沒有好好跟家人相聚？好好的吃頓飯？趁著中秋佳節，好好的安排跟跟家人相聚的幸福時光。

聯合數位文創旗下插畫家「二搞創意無限公司」，特別與知名水果電商「果物配」合作，推出高質感「二搞聯名中秋禮盒」，更添秋節氣氛。

果物配今年特別邀請擅長描繪台灣一九八零年代復古意象的「二搞創意無限公司」，將闔家團聚的幸福歡樂意象，融入麻豆最有名的老欉文旦的中秋禮盒設計中。產自台南麻豆栽種超過40年的老欉文旦樹，由阿財伯祖孫三代採取的草生栽培管理，以人工除蟲、拔草取代噴灑除草劑，提供果樹最佳成長環境，老欉文旦果肉細緻甜多、飽滿多汁，贈送親友更能傳遞滿滿心意，絕對是今年中秋節團圓聚會不可或缺的主角之一。

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果物配致力與在地小農合作，不讓農民辛勤栽種的水果滯銷耗損或遭盤商低價收購，提供農民一個穩定的銷售通路；同時，透過公開的產銷履歷電商平台，讓消費者能夠清楚知道吃下水果的產地與品質。而果物配除了在農產品市場願意為果農盡一份力外，也積極與台灣在地文創合作，進而促成了此次二搞文創插畫禮盒的誕生。【麻豆老欉文旦Ｘ二搞聯名禮盒】目前已於果物配官網正式開放預購中。

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二搞創意無限公司由兩位同天生日的兄弟檔組合，寫文的是哥哥郭漁，弟弟良根則是擅長繪畫，2010年開始於《鄉間小路》雜誌上發表圖文創作，首本獨立刊立《峰言峰語》曾獲2013年德國紅點設計傳達設計獎、2014年德國iF 設計獎之傳達設計獎、2014年ADC Global Awards 紐約藝術指導協會年度獎之插畫類銅獎等大獎。

繪本作品《什麼不見了》、《嶄新的一天》細膩呈現台灣街景及生活環境，深入淺出的傳遞社會關懷議題，受到廣大讀者喜愛。2019年中即將推出全新繪本作品，更多最新資訊可至Facebook搜尋「二搞創意無限公司」。