就是要超輕盈！OMEGA打造品牌史上最輕腕表

2019-09-04 12:19 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



如何讓腕表變得更輕盈，尋求不同的製表素材，一直是近年各個品牌的課題，歐米茄（OMEGA）便在近日曝光一款全新的超輕腕表，也是品牌首度以全鈦金屬（包含機芯）製作表款。而說到鈦金屬腕表，就不得不提以「超薄」見長的寶格麗（BVLGARI）就打造了破紀錄的兩地時間計時碼表。

雖然名為運動表，但實際能配戴上場的表款，寥寥可數，原因就在於重量。OMEGA便思考如何讓手表變得輕盈，成為專業運動員在場上的最佳夥伴，因此催生出海馬Aqua Terra超輕腕表。採用了鈦金屬來製作表殼與表盤，並搭載了同樣材質的8928 TI大師天文台機芯，為品牌首次的嘗試。而鈦金屬除了輕盈，更有堅韌與低過敏性的特色，所以連同帆布表帶，整只腕表的重量僅有55克，相當於一顆雞蛋。此外，歐米茄還讓這只表款，搭配了伸縮式的表冠，合乎運動員的需求，配戴性更佳。一共推出3色，預計將於2020年初正式上市。