就是要超輕盈！OMEGA打造品牌史上最輕腕表
如何讓腕表變得更輕盈，尋求不同的製表素材，一直是近年各個品牌的課題，歐米茄（OMEGA）便在近日曝光一款全新的超輕腕表，也是品牌首度以全鈦金屬（包含機芯）製作表款。而說到鈦金屬腕表，就不得不提以「超薄」見長的寶格麗（BVLGARI）就打造了破紀錄的兩地時間計時碼表。
雖然名為運動表，但實際能配戴上場的表款，寥寥可數，原因就在於重量。OMEGA便思考如何讓手表變得輕盈，成為專業運動員在場上的最佳夥伴，因此催生出海馬Aqua Terra超輕腕表。採用了鈦金屬來製作表殼與表盤，並搭載了同樣材質的8928 TI大師天文台機芯，為品牌首次的嘗試。而鈦金屬除了輕盈，更有堅韌與低過敏性的特色，所以連同帆布表帶，整只腕表的重量僅有55克，相當於一顆雞蛋。此外，歐米茄還讓這只表款，搭配了伸縮式的表冠，合乎運動員的需求，配戴性更佳。一共推出3色，預計將於2020年初正式上市。
而製作鈦金屬表款的行家，還包括了BVLGARI，從邁入「超薄」領域開始，幾乎每一年都有新款推出，還能打破世界紀錄。今年，BVLGARI推出採用目前市面上最薄的自動上鍊計時機芯的Octo Finissimo超薄GMT計時碼表，一樣有著鈦金屬表殼與表盤，表身厚度僅6.9毫米，讓人驚艷。不同於歐米茄，BVLGARI還讓這款表，採用了鈦金屬表鍊，雖然並非定位於「運動表」但輕盈仍是其特色，應付日常配戴綽綽有餘。
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