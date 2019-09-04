超狂「比薩+漢堡」合體！ 必勝客新餅皮咬下會噴汁
比薩連鎖品牌必勝客為迎接在台33週年慶，即日起至11/11舉辦「週年慶熱NOW送」活動，消費滿額分別贈送薯星星、英式麵包布丁或100元折價序號等好禮，此外，比薩餅皮也推出「心花漾起司漢堡餅皮」將比薩、漢堡合體；全年銷售突破百萬顆的超人氣半熟起司塔，全新口味「法式草莓半熟起司塔」同步登場。
必勝客「心花漾起司漢堡餅皮」，採用黃金肥瘦比例的嚴選豬後腿肉，以黃金比例精心製作肉排，並加入恆春洋蔥增添層次，火烤後多汁的小漢堡肉加上牽絲的濃郁起司，雙重口味一次滿足。驚艷的美味加上吸睛的花瓣造型餅皮，即日起搭配「週年慶熱NOW送」活動，消費滿399元至698元送薯星星1份；滿699元至799元送英式麵包布丁；結帳金額每滿800元可獲得100元折價序號１組、滿1600元贈送兩組。
另外，必勝客推出的超人氣商品半熟起司塔，不僅曾創下一秒賣一顆的驚人紀錄，更達到全年銷售百萬顆佳績，更被廣大網友喻為必勝客的「隱藏版美食」。全新推出「法式草莓半熟起司塔」，選用來自法國的香濃乳酪起司及草莓內餡，交疊出粉、白雙色誘人爆漿餡料，外層佐以蔓越莓果乾點綴繽紛浪漫氛圍，再加上經典Hershey’s巧克力塔皮，即日起至1/6期間，6入的「法式草莓雙色半熟起司塔禮盒」，含3顆法式草莓半熟起司塔，配上3顆經典半熟起司塔，加價購只要259元。
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