超狂「比薩+漢堡」合體！ 必勝客新餅皮咬下會噴汁

2019-09-04 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



比薩連鎖品牌必勝客為迎接在台33週年慶，即日起至11/11舉辦「週年慶熱NOW送」活動，消費滿額分別贈送薯星星、英式麵包布丁或100元折價序號等好禮，此外，比薩餅皮也推出「心花漾起司漢堡餅皮」將比薩、漢堡合體；全年銷售突破百萬顆的超人氣半熟起司塔，全新口味「法式草莓半熟起司塔」同步登場。

必勝客「心花漾起司漢堡餅皮」，採用黃金肥瘦比例的嚴選豬後腿肉，以黃金比例精心製作肉排，並加入恆春洋蔥增添層次，火烤後多汁的小漢堡肉加上牽絲的濃郁起司，雙重口味一次滿足。驚艷的美味加上吸睛的花瓣造型餅皮，即日起搭配「週年慶熱NOW送」活動，消費滿399元至698元送薯星星1份；滿699元至799元送英式麵包布丁；結帳金額每滿800元可獲得100元折價序號１組、滿1600元贈送兩組。