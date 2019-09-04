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無法錯過！伯爵2毫米超薄概念表首登台 全球僅3枚、比2張信用卡還薄

2019-09-04 10:35聯合報 記者孫曼╱即時報導

為迎接即將登場的年度台北101購物中心「World Masterpiece」頂級珠寶腕表大賞，高級製表品牌伯爵（Piaget）特地從瑞士首度空運來台展出極致纖薄的「Altiplano終極概念腕表」（Ultimate Concept Watch），全表含表殼在內厚度僅2毫米，約為2張信用卡的厚度，是目前世界上最纖薄的手上鍊腕表。同時展出的還有今年初甫於瑞士發表的全新Altiplano系列隕石面盤限量作品，以及3枚獨一無二的頂級珠寶陀陀飛輪孤品，精彩展現深厚的製表實力。自即日起至「World Masterpiece」頂級珠寶腕表大賞期間，都可於4樓獨一文創展演空間展區或伯爵101專賣店鑑賞，機會難得。

「超薄的概念自19世紀中葉開始發展，」伯爵為此特地邀請鐘表專家陳毓鴻（Henry Chen）解說超薄工藝的發展。在工業革命後人們開始擺脫古典的穿著、現代訂製西裝開始流行，而這種非常合身的服裝，與當時流行彷彿溜溜球般又厚又圓的懷表並不搭配，於是能服貼隱藏於西裝口袋的「超薄」表興起，「1943年成立的伯爵，是當時僅有3個有能力製作超薄機芯的品牌之一。」爾後品牌更分別於1957年與1960年推出厚度僅2毫米的9P超薄手上鍊機芯與12P超薄自動上鍊機芯，成為劃時代的經典。

而以製造機芯起家的伯爵，為歡慶Altiplano腕表60週年，於2018年初發表Ultimate Concept Watch終極概念腕表，共耗時4年研發、擁有5項全新專利，包括構造獨特的發條盒、全新結構的調速器、扁平的表冠、獨特的上鍊機制、以及直接在表殼上「鑲嵌」0.2毫米超薄水晶玻璃表鏡的技術。為確保超薄表不因外力而彎曲，表殼以超硬的鈷基高科技合金（cobalt-based high-tech alloy）打造，並具備44小時動力儲存及日常防水功能。概念表目前沒有販售，因難度高僅製作3枚，鑑賞機會難得，不容錯過。

同時首度來台公開亮相的還有一系列鑲嵌不同色澤隕石表盤的Altiplano腕表，這則承襲伯爵鑲嵌礦物硬寶石為表盤的傳統。 「1970年代伯爵最先以礦物石作女表表盤，」陳毓鴻表示，「礦物石需切磨至0.3毫米厚度，如今在瑞士僅有極少數工匠有能力製作。」而此次也展出2枚千萬頂級相對陀飛輪，將陀飛輪懸置於分針末端，以每分鐘為單位自轉一周，並隨分針走時「公轉」，是鐘表史上有名的經典機芯；新分別作鑲嵌奢華美鑽及裝飾彩繪琺瑯，展現不同工藝之美。

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PIAGET Altiplano夜藍色隕石面盤18K玫瑰金自動上鍊超薄腕表，115萬元。圖／伯爵提供
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腕表瑞士珠寶
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