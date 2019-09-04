金光燦爛的幸運符碼！梵克雅寶Alhambra新作很炫很閃

2019-09-04 10:13 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



幸運一直是法國頂級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）創作的靈感泉源之一，其中最廣受歡迎的就是裝飾四葉幸運草圖騰的Alhambra系列珠寶，自1968年誕生以來便為全世界帶來不同風貌的無比好運。繼2018年推出綴滿璣鏤雕花 （guilloché ）黃K金幸運圖騰的系列作品，今年更延伸出以璣鏤雕花、鑲鑽、與金色珍珠母貝共同譜寫合奏的新作，共有吊墜、手鍊、長項鍊，以及兩款高級珠寶腕表。

梵克雅寶自1910年代起，便以璣鏤雕花的金雕工藝裝飾表盤，並於1930年代廣泛運用於各式珠寶配件的創作。在以黃K金打造的Alhambra幸運草圖騰表面上，梵克雅寶以細膩的線條鐫刻彷彿太陽光芒般放射的紋理，營造彷彿浮雕的視覺效果。新作除了單枚圖騰吊墜，手鍊及長項鍊的璣鏤雕花圖騰與鑲鑽圖騰交錯出現，呈現光影流轉的視覺魔法。