金光燦爛的幸運符碼！梵克雅寶Alhambra新作很炫很閃
幸運一直是法國頂級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）創作的靈感泉源之一，其中最廣受歡迎的就是裝飾四葉幸運草圖騰的Alhambra系列珠寶，自1968年誕生以來便為全世界帶來不同風貌的無比好運。繼2018年推出綴滿璣鏤雕花 （guilloché ）黃K金幸運圖騰的系列作品，今年更延伸出以璣鏤雕花、鑲鑽、與金色珍珠母貝共同譜寫合奏的新作，共有吊墜、手鍊、長項鍊，以及兩款高級珠寶腕表。
梵克雅寶自1910年代起，便以璣鏤雕花的金雕工藝裝飾表盤，並於1930年代廣泛運用於各式珠寶配件的創作。在以黃K金打造的Alhambra幸運草圖騰表面上，梵克雅寶以細膩的線條鐫刻彷彿太陽光芒般放射的紋理，營造彷彿浮雕的視覺效果。新作除了單枚圖騰吊墜，手鍊及長項鍊的璣鏤雕花圖騰與鑲鑽圖騰交錯出現，呈現光影流轉的視覺魔法。
兩款嶄新的Sweet Alhambra腕表也運用璣鏤雕花工藝，為系列作品呈現更豐富的風貌。第一款設計以璣鏤雕花裝飾的幸運圖騰為表盤，搭配具快拆裝置的短吻鱷魚皮表帶，可隨穿著與場合自行更換不同色彩表帶，更換幸運色彩。另一款Sweet Alhambra珠寶腕表以璣鏤雕花裝飾表盤，並以金色珍珠母貝、鑲鑽幸運草圖騰、璣鏤雕花幸運草圖騰交錯組成表鍊，金色珍珠母貝的溫煦光澤映襯璣鏤雕花K金折射的璀璨光芒，交錯美鑽火光，是裝飾性極高的珠寶表。
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