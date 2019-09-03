曾沛慈「大露背」難得性感 獲「弟弟」林哲熙大讚滿分！

2019-09-03 20:13 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



Bottega Veneta（簡稱BV）新光三越台中中港店換上全新店裝，晚間盛大舉行開幕酒會，邀請楊謹華、藍正龍、曾沛慈、林哲熙、王淨等人到場，其中最受矚目焦點的莫過於因為《我們與惡的距離》分別入圍金鐘男女配角的曾沛慈與林哲熙，兩人提前穿上超有設計感的嶄新冬裝，讓人在金鐘獎前可以搶先一睹他們的時尚風采。

曾沛慈難得嘗試大露背造型，被問到是否因為對自己的背非常有自信才選擇這樣的打扮？「其實還好，主要是因為這件衣服太美了！而且優雅的高領套頭設計最能展現出好比例，背後還有兩顆金球點綴，算是討個好兆頭。」昨天有做重量訓練，讓自己駕馭起衣服能多點自信。但也由於是挖背設計，讓她只能穿NuBra上陣，「覺得有點沒安全感，我真的必須說我很愛傳統內衣。」雖然目前還沒有選好金鐘獎要穿的衣服，但她也表示自己已經把整個九月視為一個訓練月，「無論是為了演唱會的體能需求或是身材都會做鍛鍊。」