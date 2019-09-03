CP值最高的百貨小吃街 在天母SOGO平價美食就可擁高空景觀

2019-09-03 19:49 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



「食為民天」，美食可說是百貨吸客的小金雞，各大百貨紛紛強化壯大餐飲佈局。SOGO天母店也大舉改裝小吃街，且是百貨少有位於高樓層的小吃街，就算是平價小吃街，也可以有著邊吃邊眺望陽明山風光的高空視野。

SOGO天母店小吃街改裝，用餐質感再進化，除了有挑高玻璃帷幕可眺望陽明山風景的高空景致外，搭配「明亮、綠植」的設計概念，打造「美食公園」全新景象。並引進多國各式料理，台式、日式、韓式、泰式、義式，美味跨國連線，讓消費者有更多選擇。

全新進駐餐廳，相中天母在地人對「食」的講究，引進乾杯鍋物品牌「黑毛屋」，主打四大日本正宗鍋物涮涮鍋、壽喜燒、水炊鍋、摩滋鍋，展店首月即締造營收500萬元的成績。

另有王品集團平價鍋物品牌「12mini經典獨享鍋」，以精巧、好外帶的精緻小火鍋為訴求，讓周遭上班族也「午間速食」享受美味鍋物。