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台灣為何買M1戰車？ 柯文哲爆料：AIT說「沒叫她買這個」

CP值最高的百貨小吃街 在天母SOGO平價美食就可擁高空景觀

2019-09-03 19:49聯合報 記者江佩君╱即時報導

「食為民天」，美食可說是百貨吸客的小金雞，各大百貨紛紛強化壯大餐飲佈局。SOGO天母店也大舉改裝小吃街，且是百貨少有位於高樓層的小吃街，就算是平價小吃街，也可以有著邊吃邊眺望陽明山風光的高空視野。

SOGO天母店小吃街改裝，用餐質感再進化，除了有挑高玻璃帷幕可眺望陽明山風景的高空景致外，搭配「明亮、綠植」的設計概念，打造「美食公園」全新景象。並引進多國各式料理，台式、日式、韓式、泰式、義式，美味跨國連線，讓消費者有更多選擇。

全新進駐餐廳，相中天母在地人對「食」的講究，引進乾杯鍋物品牌「黑毛屋」，主打四大日本正宗鍋物涮涮鍋、壽喜燒、水炊鍋、摩滋鍋，展店首月即締造營收500萬元的成績。

另有王品集團平價鍋物品牌「12mini經典獨享鍋」，以精巧、好外帶的精緻小火鍋為訴求，讓周遭上班族也「午間速食」享受美味鍋物。

連續三次於台北忠孝SOGO推出的「小農展」，首次移師SOGO天母店，將於9/5～9/8於7F水幕前舉辦「秋天的小農展」，邀請7攤來自屏東、嘉義、台中、宜蘭、花蓮與台北的農民，帶來自豪的農產品，包括新鮮檸檬壓制出的檸檬冰角、新鮮蔬果、產地醬油製作的霜淇淋與健康白蝦。還有台澳兩地米其林三星廚師們肯定的放牧老母雞優質肉品與放牧土雞蛋，通通都能在「秋天的小農展」中尋獲。

SOGO天母店小吃街改裝，以「美食公園」為主題新開幕。圖／SOGO提供
SOGO天母店小吃街改裝，以「美食公園」為主題新開幕。圖／SOGO提供
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SOGO天母店小吃街位於高樓層，就算是平價小吃街，擁有邊吃邊眺望陽明山風光的高空...
SOGO天母店小吃街位於高樓層，就算是平價小吃街，擁有邊吃邊眺望陽明山風光的高空視野。圖／SOGO提供
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SOGO天母店小吃街改裝，空間更明亮舒適。圖／SOGO提供
SOGO天母店小吃街改裝，空間更明亮舒適。圖／SOGO提供
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SOGO天母店全新引進鍋物品牌「黑毛屋」，圖為涮涮鍋。圖／SOGO提供
SOGO天母店全新引進鍋物品牌「黑毛屋」，圖為涮涮鍋。圖／SOGO提供
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SOGO天母店小吃街位於高樓層，就算是平價小吃街，擁有邊吃邊眺望陽明山風光的高空...
SOGO天母店小吃街位於高樓層，就算是平價小吃街，擁有邊吃邊眺望陽明山風光的高空視野。圖／SOGO提供
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SOGO天母店全新引進鍋物品牌「黑毛屋」，圖為水炊鍋。圖／SOGO提供
SOGO天母店全新引進鍋物品牌「黑毛屋」，圖為水炊鍋。圖／SOGO提供
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小吃SOGO陽明山

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