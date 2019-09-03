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響應秋冬旅遊補助 六福村、劍湖山祭優惠

2019-09-03 19:46聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

9月起，交通部觀光局「擴大秋冬國民旅遊計畫」正式開跑，其中，全台23家適用的「觀光遊樂業入園優惠」方案，凡自由行旅客12歲以下兒童不分平假日，12/31前可享每人免費入園1次。而為了讓遊客玩得盡興，六福村、劍湖山世界為響應政府秋冬旅遊補助，紛紛祭出好康優惠及精彩活動，要讓消費者荷包很有感。

六福村為歡慶40周年，今年突破遊樂園只能玩設施的刻板印象，9/6至9/8直接連續封園3天，於園內舉辦國際級音樂盛典「笑傲搖滾音樂祭」，邀請70組的國內外超人氣樂團接力表演，9/6週五持有「陸樂園」門票遊客只要加價200元，就能欣賞金曲獎最佳樂團「茄子蛋」現場飆唱，9/7至9/8週六、週日也只要加價399元，12歲以下小朋友通通可以免費入園，一起享受搖滾樂。

六福村行銷經理黃淑芳說，在交通方面也特別請台聯巴士與新竹客運加開專車往六福村，另外，在中壢火車站及高鐵新竹站還有由Beanfun!贊助的免費接駁專車，參加音樂祭的朋友可以多加利用。

劍湖山世界旗下主題樂園及渡假大飯店，即日起加碼秋冬旅遊補助，除了12歲以下兒童可免費暢玩水陸雙樂園，同行者每人可現省400元，以499元優惠票價入園，同樣享受水陸設施，免加價。另外，劍湖山主題樂園今年中秋節推出加碼優惠，9/13至9/15連假期間，入園遊客只要對中身分證號碼2或3，即可享入園門票399元(原價899元)。劍湖山世界表示，不僅在入園門票加碼送好康，每位遊客可獲園內消費抵用券，加上玩美攝影棚入場券，全部吃喝玩樂抵用券最高可省1,800元。

至於劍湖山渡假大飯店的秋冬旅遊補助，主推一泊二食加主題樂園門票，二人成行每人2,399元，每房再加碼送200元消費券。扣除早晚二餐及價值699元的樂園門票，換算每人入住五星級渡假大飯店一晚的費用千元有找。

劍湖山世界旗下主題樂園及渡假大飯店也祭出加碼優惠。圖／劍湖山世界提供
劍湖山世界旗下主題樂園及渡假大飯店也祭出加碼優惠。圖／劍湖山世界提供
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響應政府擴大秋冬旅遊補助，12歲以下小朋友免費入園。圖／六福村提供
響應政府擴大秋冬旅遊補助，12歲以下小朋友免費入園。圖／六福村提供
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持「陸樂園」門票的遊客，大人只要加價200就可一起搖滾聽國際音樂祭。圖／六福村提...
持「陸樂園」門票的遊客，大人只要加價200就可一起搖滾聽國際音樂祭。圖／六福村提供
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劍湖山世界新竹樂團

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