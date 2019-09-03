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台灣為何買M1戰車？ 柯文哲爆料：AIT說「沒叫她買這個」

網購力拚「99購物節」最低下殺9元起！設好鬧鐘買這些最划算

2019-09-03 19:24聯合報 記者陳立儀╱即時報導

99購物節已成為網購雙11大檔的暖身前哨站，電商平台卯足全力拚優惠，最低限時下殺9元起，各家另有多項優惠與活動，不必抽空跑百貨周年慶人擠人，想買什麼動動手指下單就行。

蝦皮購物「9.9超級購物節」今年請來葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）擔任全球代言人，除了獨家代言影片之外，還將坐鎮蝦皮直播與7國粉絲互動，同時蝦皮購物也將全面升級娛樂互動，於「9.9超級購物節」期間推出每日特別企畫，包括「9.9明星出任務」蝦小編將與玖壹壹、小鬼黃鴻升等藝人全台跑透透，「9.9歌唱擂台」邀請盧學叡、解婕翎等歌手進行直播歌王爭霸等。

Yahoo奇摩購物中心推出「99超級居家生活節」，即日起至9月11日集結30大品牌最低5折起，家具、寢具、餐廚每日下殺99元起，包括Betrise 3M吸濕排汗天絲枕套及、日本直人木業傢俱多功能邊桌等都只要99元便可入手；9月9日至9月12日攜手百大品牌祭出「民生用品99狂歡購物節」最低1折起、整串衛生紙9元限量搶購。9月10日限定買倍潔雅就抽Dyson吸塵器，更釋出每日限搶折價券，包括白蘭、熊寶貝、多芬等10大品牌購物滿一件現折99元等優惠活動。

今年是Yahoo奇摩超級商城創立10周年，即日起至9月11日推出「金大牌99瘋購物」活動，邀請成軍10周年的玖壹壹站台，除在活動中設置911元話題商品專區，並將於9月9日晚上7點獨家在Yahoo奇摩超級商城與玖壹壹粉絲團直播，送出玖壹壹獨家周邊、訂製麥克風、運動側背包等好禮；活動期間主打萬件商品99元起、強推免運專區、9元商品限搶，包括9月9日限時開搶的超吸睛動物造型傳輸線保護套特價9元，9月12日前Miu-Star下扭結可調式細肩雪紡背心、卡娜赫拉泡泡公仔沐浴球特價99元，Gap Logo印花短袖T恤特價399元，Nintendo Switch Lite主機新品上市預購價6,180元。

momo購物網即日起至9月8日啟動「99超級鐵粉節」，集結64大品牌、數十萬件商品下殺5折起，Canon單眼相機、德國雙人餐具、KIPLING獨家新品、dyson V11 Torque等皆祭出獨家驚爆價。活動期間邀請網紅分享必買清單，今天由電獺少女介紹3C好物，像是Canon EOS M6 EF-M +18-150mm IS STM單鏡組下殺25,900元；9月4日流行精品與美妝請到天菜娘娘分享，Michael Kors JETSET系列經典熱銷款限搶2,999元；9月5日雙胞胎依依佩佩將於生活品類日現身，LooCa可拆式水洗超透氣獨立筒床墊雙人特價4,490元；9月6日徐小可分享時尚流行精品，如KIPLING秋日新色後背包特價1,499元起；9月7日洪百榕介紹好食商品，包括中秋送禮MOS蒟蒻15杯4箱特價1,200元；9月8日AMY私人廚房將熱推保健食品。

淘寶99划算節」即日起至9月10日推出一系列豐富活動與台灣限定專屬玩法，9月5日至9月10日登入手機淘寶App可玩99拉霸機，出現3個相同符號，就有機會獲得淘寶隨機贈送的99禮券；台灣用戶9月9日至9月10日於淘寶／天貓下單並使用台灣信用卡刷卡消費，有機會享有99限定的「支付滿減」優惠，最大獎為消費滿新台幣5,999元現減2,999元，大額下殺最低5折起，消費滿新台幣4,799元減939元、消費滿新台幣3,799元減559元，支付金額滿新台幣2,799元減279元，活動只限2天，名額有限、先搶先折。

生活市集即日起至9月16日推出「99購物節」，集結明星商品、秋季生活用品、精選家電、人氣新品等4大商品專場，超過百項熱門爆品免運下殺3折起，即日起至9月8日以精選小家電、生活日用品、熱門零嘴為主軸，推出限時下殺破盤價，黑師傅經典香濃捲心酥8罐原價1,120元、特價不到810元，生活市集溶水抽取衛生紙一箱100包原價1,400元、特價不到700元；另有富及第超靜音節能除濕機原價12,990元、33折特價4,280元，日本熱銷吸水矽藻土地墊、新一代壁癌救星防水噴霧等熱門生活用品下殺最低28折起。

松果購物即日起歡慶99購物節，全站狂撒千萬購物金，消費滿888元現折100元、滿1,699元現折200元、滿2,499元還可折300元，特選好評商品專區結帳再享85折，同時祭出久久必敗9元起、加99元多1件等超值優惠商品，天天中午12點再加碼App限定限量搶購優惠，今年更推出「99超級星積分賽」，邀請消費高手們來搶99,999購物金豪禮。

松果購物99購物節開跑，狂殺9元起。圖／松果購物提供
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