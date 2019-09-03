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台灣為何買M1戰車？ 柯文哲爆料：AIT說「沒叫她買這個」

孫盛希出席PortsPURE秋冬發表 活動還沒開始就花了3萬元

2019-09-03 19:23聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

服裝也有賞味期限？Ports 1961副線PortsPURE在秋冬季褲裝的側邊，有著Best Before的字樣，趣味的字眼是為了表達永續環保的概念，出席新品發表的孫盛希表示，「以再生羊毛等天然織品打造，和我發自真心的創作概念很合，都是很pure的純粹的美麗，所以不小心就花了3萬多元買了黑白格紋整套西裝、格子長褲、小性感的黑色短T恤。」

近期參加多場時尚活動，孫盛希很開心有學習時尚穿搭的機會，而且越接觸、越覺得有趣，只是擔心錢包需要開始好好管理了。延續品牌特色，特殊剪裁服裝可以有2到3種穿法，也是孫盛希覺得很有趣的創意，在秋冬季以「#PUREpower」為主題，運用更為繽紛的顏色包括彩虹、湛藍、紫色系等，帶來跳躍的視覺，流蘇與飄帶則是細節設計，此外，購物塑膠袋上的THANK YOU字樣，也變成毛衣、T恤的標語，品牌既有的經典格紋、條紋或扭結綁帶設計，仍廣泛運用。

秋冬季整體緊扣「永續時尚」議題，使用源於天然的棉花、羊毛等，Best Before字樣後並無標註日期，也象徵PortsPURE的單品是超越期限的實穿。除了簡約的黑白色系、藍色系之外，明亮的芥茉黃、飽和莓紅色等，為沉悶的冬季帶來繽紛而溫暖的氣息。

孫盛希身穿PortsPURE秋冬系列。圖／微風精品提供
孫盛希身穿PortsPURE秋冬系列。圖／微風精品提供
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演員林思宇（右）、程予希詮釋PortsPURE 2019秋冬新品。圖／微風精品提...
演員林思宇（右）、程予希詮釋PortsPURE 2019秋冬新品。圖／微風精品提供
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孫盛希演繹PortsPURE秋冬系列的流蘇再生羊毛針織衫。圖／微風精品提供
孫盛希演繹PortsPURE秋冬系列的流蘇再生羊毛針織衫。圖／微風精品提供
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PortsPURE秋冬服裝以Best Before的字樣呼應永續環保，發表會現場...
PortsPURE秋冬服裝以Best Before的字樣呼應永續環保，發表會現場以秋冬的彩虹色系作為布置主題。圖／微風精品提供
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