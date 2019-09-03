賀軍翔變身女兒傻瓜 出席班尼頓活動也想買童裝
以宅男暨女兒傻瓜的身分登場，久違的賀軍翔出席義大利品牌班尼頓（United Colors of Benetton）秋冬發表，話題三句不離2歲的女兒，除了自己喜愛班尼頓的繽紛之外，也想幫女兒添購童裝，並且表示自己「很敢穿，也喜歡桃紅、粉紅色的衣服，因此很喜歡班尼頓的繽紛感」。
對於秋冬的多彩，他表示應該多添購色彩強烈的T恤來作為日常穿搭的點綴，但他覺得東方人穿咖啡色、駝色等服裝，視覺比較不跳，平時會避開；笑說自己日常都宅在家的賀軍翔，不想和2歲的女兒分開太久，自覺有分離恐懼症，因此甚少接戲，最多只能忍受2個星期沒看到女兒。
United Colors of Benetton秋冬發表包括40多套鮮豔服裝，為新任創意總監Jean-Charles de Castelbajac以「Rainbow Machine（彩虹機器）」作為全新風貌的創作主題，向工業生產和繽紛色彩致敬，以童趣、潮流的米奇和史奴比，結合經典格紋、色彩元素、針織技術，打造秋冬季的彩色好心情；秀上的神秘嘉賓紀亞文穿了印有史奴比的服裝，表示這樣的俏皮風格為平日的極簡穿搭帶來不同樂趣。
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