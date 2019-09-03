賀軍翔變身女兒傻瓜 出席班尼頓活動也想買童裝

2019-09-03 19:01 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



以宅男暨女兒傻瓜的身分登場，久違的賀軍翔出席義大利品牌班尼頓（United Colors of Benetton）秋冬發表，話題三句不離2歲的女兒，除了自己喜愛班尼頓的繽紛之外，也想幫女兒添購童裝，並且表示自己「很敢穿，也喜歡桃紅、粉紅色的衣服，因此很喜歡班尼頓的繽紛感」。

對於秋冬的多彩，他表示應該多添購色彩強烈的T恤來作為日常穿搭的點綴，但他覺得東方人穿咖啡色、駝色等服裝，視覺比較不跳，平時會避開；笑說自己日常都宅在家的賀軍翔，不想和2歲的女兒分開太久，自覺有分離恐懼症，因此甚少接戲，最多只能忍受2個星期沒看到女兒。