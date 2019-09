賀軍翔變身女兒傻瓜 出席班尼頓活動也想買童裝

2019-09-03 19:01 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



以宅男暨女兒傻瓜的身分登場,久違的賀軍翔出席義大利品牌班尼頓(United Colors of Benetton)秋冬發表,話題三句不離2歲的女兒,除了自己喜愛班尼頓的繽紛之外,也想幫女兒添購童裝,並且表示自己「很敢穿,也喜歡桃紅、粉紅色的衣服,因此很喜歡班尼頓的繽紛感」。

對於秋冬的多彩,他表示應該多添購色彩強烈的T恤來作為日常穿搭的點綴,但他覺得東方人穿咖啡色、駝色等服裝,視覺比較不跳,平時會避開;笑說自己日常都宅在家的賀軍翔,不想和2歲的女兒分開太久,自覺有分離恐懼症,因此甚少接戲,最多只能忍受2個星期沒看到女兒。