炙燒起司、明太子炸蛋都加！IG推浮誇系魯肉飯藏身升級版「金仙」
日前曾介紹過網友推薦的萬華地區浮誇系魯肉飯「阿義魯肉飯」，很會搜尋美食的IG部落客們再分享也是走浮誇系路線的魯肉飯，有「炸蛋明太子魯肉飯」，明太子加上滑嫩炸蛋看起來超邪惡；還有會牽絲的炙燒起司鋪在魯肉飯上、或搭配青蔥玉子一起吃，這幾款升級版魯肉飯要在哪吃得到呢？
原來這些魯肉飯，都來自大家都很熟悉的「金仙」的「金仙魯肉飯 鉑金食堂」，被暱稱為「金仙2.0」。升級版金仙藏身美食街，「金仙魯肉飯 鉑金食堂」有各式套餐點購方式，加價25元可再升級套餐內魯肉飯口味，目前有「炙燒起司明太子魯肉飯」、「炸蛋明太子魯肉飯」、「青蔥玉子魯肉飯」3種，讓不少魯肉飯控看過分享躍躍欲試。
吃過的網友分享，「炸蛋明太子與魯肉飯意外很合」、「吃魯肉飯也能這麼豪華」、「升級版像日式丼飯」、「金仙變得好花俏」，而其中灑滿起司和明太子的「炙燒起司明太子魯肉飯」，還得到過2019臺灣魯肉飯節10大特色魯肉飯之一，創意獲得肯定。一般門市目前並沒有提供這幾款升級魯肉飯，吃貨不要跑錯了，更多營業資訊可上粉絲團查詢。
哪裡吃
金仙魯肉飯 鉑金食堂
魯肉飯套餐組合加價25可升級口味
微風南京門市：台北市松山區南京東路三段337號
餐點價格與組合如有更動，以門市現場實際公布為準
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