伊萊克斯迎百年！空氣清淨機美型登場 吸塵機降噪更強效

2019-09-03 18:25 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



北歐設計獨特的簡約美感以及兼具實用功能的特性，在瑞典家電品牌伊萊克斯的設計上展露無遺。伊萊克斯今年迎接品牌100周年，更宣布在台首度引進「PURE A9高效能抗菌空氣清淨機」，以及全新進化、噪音更低的「PURE Q9強效靜頻吸塵器」，全方位解決消費者惱人的居家清潔問題。

PURE A9高效能抗菌空氣清淨機是伊萊克斯首款推出的空氣清淨機產品，獨特五角美型，搭配高效600 CADR值搭配立體螺旋氣流，可深入並快速淨化居家角落，HEPA 13級抗菌濾網能有效抗菌達99.99%，透過內建PureSense空氣品質偵測系統，更能即時以4色燈號顯示空氣品質，並自動調整過濾效能。

另外，延續品牌特色直立、手持二合一設計的全新PURE Q9強效靜頻吸塵器，這次更具備獨家降噪科技，強化吸力的同時更能有效降低噪音。而品牌業界獨創，不需開關機即可啟用的毛髮截斷科技，更能讓惱人的毛髮纏繞吸頭問題輕鬆解決，打掃再也不糾結。