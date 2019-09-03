gonna共樂遊南港開新店 「健人」飲食增肌減脂再祭限定優惠

2019-09-03 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



雄獅跨足餐飲品牌「gonna共樂遊」，近日再開新店，落腳在南港中信園區，主打天然食材、美味均衡的地中海風格料理，包括碗沙拉、義大利麵、舒肥烤肉、漢堡、帕里尼及甜點等餐點，價格親民，平均300元到500元左右。

gonna共樂遊進駐南港中信園區，開設第三家店，特別針對周圍上班族規畫多種菜色，喜歡健康輕盈少負擔的人，可以選擇由多樣蔬菜組合而成的超營養碗沙拉，搭配低溫舒肥雞肉，帶來飽足感。

另需要澱粉補充一天能量的人，則推薦含有初榨橄欖油、香草的真材實料義大利麵，天然不使用化學調味料，吃起來滿足又健康。喜歡好肉好菜料理，則可選擇好肉歡聚拼盤4人派對分享套餐，揪三五好友一起享用。

此外，隨著運動風氣日漸興盛，健身族群除了靠運動雕塑身材外，飲食攝取也是關鍵，gonna共樂遊推薦健人飲食指南，像是可有效減脂的亞洲胡麻雞肉黎麥沙拉、超級食物羽衣甘藍沙拉等，或是增加肌肉的舒肥烤安格斯自然牛、地中海風味爐煎海爐、南義風味海蝦淡菜黑麵等，提供消費者選擇。

為了慶祝新店開張，gonna共樂遊周一到周五間，若點購Buckskin柏克金德式鮮釀啤酒，就可以想以第二杯半價優惠。

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