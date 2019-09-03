免費出國玩！台灣虎航第4屆攝影比賽開跑 優勝者登雜誌送來回機票

2019-09-03 17:29 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



想要拿免費機票，台灣虎航舉辦第4屆攝影比賽，民眾只要拍攝台灣虎航目前有飛航航點或鄰近城市，拍攝時間不限，即日起到11月1日間憑作品投稿，不只有機會登上2020年機內雜誌封面，優勝者還可拿到免費來回機票。

台灣虎航自2016年起舉辦攝影比賽後，每年募集超過百組參賽作品，藉由投稿作品及每位旅客的鏡頭，看到一個一個獨特的旅遊故事，而這些入選作品也會實體化成機內雜誌《tigertales》的封面，留下難忘的回憶。

台灣虎航今年從即日起到11月1日舉辦攝影比賽，作品拍攝地點需為台灣虎航目前有飛航的航點或鄰近城市，像是台灣、澳門、大邱、濟州島、釜山、函館、旭川、花卷、仙台、東京、茨城、名古屋、小松、大阪、岡山、福岡、佐賀、沖繩、曼谷及宿霧、巴拉望、長灘島等地區。主題可以是季節、地標、節慶或其它題材的作品，拍攝時間不限。