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帝王泡麵又來了！限量5000碗 全台僅16家小7買得到

2019-09-03 17:14經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

每每限量推出即秒殺完售的精品生活麵「滿漢御品」，今年中秋節將再推出限量5000碗，即日起開搶，全台僅16個7-ELEVEN門市買得到。

同時，迎戰中秋送禮商機，滿漢御品今年還以精品生活牛肉麵，搭配頂級威士忌馬諦氏的創新佐餐吃法，不僅訴求湯頭、酸菜、麵條提升威士忌的麥芽香，而威士忌也能加乘滿漢御品的肉香甜味，這股特殊滋味將搶攻高端市場，但這個中秋佐餐組合，僅限量168組。

「滿漢御品」已是精品生活麵的代名詞，自2016年推出以來，至今已推出十檔，共4萬7000碗，每逢三節一開賣皆掀起搶購風潮，最高紀錄曾創下半小時就賣出千碗，一天1688碗全數完銷的紀錄。

今年中秋節再度開賣，跨界精品威士忌，與頂級威士忌品牌馬諦氏推出「中秋佐餐限量組」。　　　  

滿漢御品開發和監造者阿桂師表示，滿漢御品有五大特點，包含麵、肉、湯、酸菜與秘製辣醬。其中精髓即是每頭牛僅能提供1%的牛腱肉以及湯頭。

阿桂師指出，牛腱肉以古式料理𤆵燒工法，燉煮至爛讓醬汁徹底入味，才能軟嫩鮮甜，湯頭則在加入鮮魚萃取秘方後更加鮮甜好喝。酸菜則是有畫龍點睛的作用，以特殊醃製30天加入湯底後更加提味。

阿桂師強調，若再與豐富層次、香氣多元的威士忌佐餐搭配，味道將會更讓人回味無窮。

滿漢御品限量5000碗，即日起於特定7-11門市及MOMO線上購物獨家銷售，每碗248元，而超限量僅168組的中秋佐餐限量組，則僅採專線預約制販售，售價2928元。另，9月8日還有滿漢御品佐餐品飲宴，限量20個座位，9月4日凌晨0點0分開放報名。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

每每限量推出即秒殺完售的精品生活麵「滿漢御品」，今年中秋節將再推出限量5000碗...
每每限量推出即秒殺完售的精品生活麵「滿漢御品」，今年中秋節將再推出限量5000碗，即日起開搶，全台僅16個7-ELEVEN門市買得到。 圖／統一企業提供
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