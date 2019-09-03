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自動計時碼表問世50周年！品牌輪番推出新品來呼應

2019-09-03 17:10聯合報 記者曾智緯╱即時報導

自動上鍊的計時碼表，是市場上最受到男性喜愛的功能之一，然而現在看起來十分普遍的設計，在50年前可是高科技。還好有漢米爾頓（Hamilton）與其他品牌合力共同研發出，得以普及量產的機芯，才成為了現今我們看到的表款。

因此，在50周年之際，Hamilton也推出了全新的自由精神自動計時腕表、Intra-Matic計時碼表，來呼應了當時一同為了鐘表業而努力的過往。2009年，品牌推出第一代自由精神系列，表款上刻寫「不自由，毋寧死」的名言，藉以紀念美國建國的獨立精神。而今年新款的自由精神自動計時碼表，表盤佈局採用垂直雙計時盤，搭配品牌獨家的「索繩式樣」計速圈與計時盤，以及柳葉型指針與立體賓州針葉時刻，還特別考究獨立宣言上的「古董鋼筆墨色」當作表盤顏色，成就出緬懷過去與傳承的設計。

而Intra-Matic計時碼表則從經典的Intra-Matic 68改款而生，有著忠於原代經典的40毫米表徑與懷錶風格的計時按把，體現賽車手在競速賽中的操作便利需求。同時表盤使用啞光藍與象牙白色對比佈局，搭配復古式指針、時標，凸顯低調的視覺美感。同樣是自動計時碼表，泰格豪雅（TAG Heuer）也在近日上市了升級版Carrera Calibre 16腕表，表盤上三個計時盤尺寸加大，而且前一代面刻度採圓點式夜光塗層處理，新版則佈滿整個刻度，提高辨識度。整只表款色彩相較以往更為繽紛，於計時按把、前15分鐘的計時刻度，都加上了對比色，在陶瓷表圈的映襯下，更為顯眼。

泰格豪雅Carrera系列Calibre 16計時碼表，不鏽鋼表殼搭配黑色陶瓷表...
泰格豪雅Carrera系列Calibre 16計時碼表，不鏽鋼表殼搭配黑色陶瓷表圈，約14萬1,300元。圖／TAG Heuer提供
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漢米爾頓自由精神自動計時碼表，不鏽鋼表殼，60小時動力儲存，約56,700元。圖...
漢米爾頓自由精神自動計時碼表，不鏽鋼表殼，60小時動力儲存，約56,700元。圖／Hamilton提供
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漢米爾頓Intra-Matic自動計時碼表，不鏽鋼表殼， 60小時動力儲存，約6...
漢米爾頓Intra-Matic自動計時碼表，不鏽鋼表殼， 60小時動力儲存，約69,900元。圖／Hamilton提供
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泰格豪雅Carrera系列Calibre 16計時碼表，不鏽鋼表殼、表鍊搭配藍色...
泰格豪雅Carrera系列Calibre 16計時碼表，不鏽鋼表殼、表鍊搭配藍色陶瓷表圈，約14萬6,400元。圖／TAG Heuer提供
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