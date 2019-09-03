自動計時碼表問世50周年！品牌輪番推出新品來呼應

2019-09-03 17:10 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



自動上鍊的計時碼表，是市場上最受到男性喜愛的功能之一，然而現在看起來十分普遍的設計，在50年前可是高科技。還好有漢米爾頓（Hamilton）與其他品牌合力共同研發出，得以普及量產的機芯，才成為了現今我們看到的表款。

因此，在50周年之際，Hamilton也推出了全新的自由精神自動計時腕表、Intra-Matic計時碼表，來呼應了當時一同為了鐘表業而努力的過往。2009年，品牌推出第一代自由精神系列，表款上刻寫「不自由，毋寧死」的名言，藉以紀念美國建國的獨立精神。而今年新款的自由精神自動計時碼表，表盤佈局採用垂直雙計時盤，搭配品牌獨家的「索繩式樣」計速圈與計時盤，以及柳葉型指針與立體賓州針葉時刻，還特別考究獨立宣言上的「古董鋼筆墨色」當作表盤顏色，成就出緬懷過去與傳承的設計。