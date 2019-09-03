「線上旅遊」時代來臨！機+酒成長4倍 抓住旅人眼球靠這招

2019-09-03 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



全球旅遊平台Expedia 集團（Expedia Group）亞太地區市場管理資深總監蔡文軒率領團隊抵台，發表幾項重要數據，包括東南亞地區以及英國、澳洲地區的來台旅客呈現兩位數成長；國際旅客對「機+酒」套裝行程的需求較單純訂房高出4倍；預訂「機+酒」套裝行程旅客消率比單純訂房的旅客還低60%。這些數字也顯示，「線上旅遊」的時代已經來臨。

近10年來，台灣觀光以大陸為主要的客源市場，交通部觀光局上周宣布將透過簡便簽證申請、提高包機與自由行獎助、新拓航點或增加航班，以及導流旅客至中南部城市等四大措施，吸引更多國家旅客來台，以均衡客源。Expedia集團建議，台灣旅宿業者也應採取多元化策略，透過與線上旅遊平台合作、提供旅客「機+酒」套裝行程，並善用大數據分析為旅客提供量身打造的旅遊產品與服務，強化在國際市場上的曝光度及競爭力。

數據顯示，台灣旅宿業者透過Expedia.com、Hotels.com和 Wotif.com等旅遊品牌所接到的國際旅客訂單持續穩健增長，其中，日本和美國是台灣主要的客源市場，兩者的住宿需求與去年同期相比皆成長了 20%，泰國和印尼近年來台人數也呈現激增的趨勢，住宿需求成長率比起整體平均值分別高出 45% 和 55%。

蔡文軒表示，數據顯示，觀光產業市值將在2020年達到1.7兆美元，其中52%將來自線上旅遊，旅宿業者想要吸引不同的客群，第一步必須從了解旅客預訂的動機、熟悉他們的預訂習慣開始。

此外，從Hotels.com的全球問卷調查結果可發現，許多現代旅客都有「假期規劃選擇困難症」，亞太地區的旅客在預訂前，平均會花10幾個小時做功課，多數旅客坦言不到1個小時，其過程就讓人感到心力交瘁。蔡文軒表示，這也突顯越來越多旅客傾向一站式購物，意即在單一平台一次滿足所有旅行的需求。