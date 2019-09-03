楊謹華低胸裝玩穿越 藍正龍變身「奇異博士」為BV站台

2019-09-03 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



義大利時尚品牌Bottega Veneta（簡稱BV）新光三越台中中港店重新開幕，是品牌全台首家換上嶄新店裝的店舖，透過全新風格的裝潢完美襯托Daniel Lee時代的簡約時尚風格。

為了中港店新店裝開幕，BV特別邀請了藍正龍、楊謹華出席站台，藍正龍身穿秋冬斗篷自稱很像「奇異博士」，而楊謹華則是穿上黃色羊毛大衣，內搭的低胸衣暗藏性感，亮片長褲配靴子的組合更顯帥氣，「今天走的是一種衝突感，覺得自己好像從disco年代穿越來現代的。」而在大熱天穿上秋冬厚重的服裝，雖然身處冷氣房中，但兩人還是直呼熱。「我今天本來要穿另一件高領，但真的沒辦法，太熱了。」藍正龍說，而楊謹華則是邊喊熱邊讚賞大衣的保暖度。

藍正龍透露，曾經買過一款經典的BV編織包給老婆，「她很開心，所以我那時才知道這對女生來說是夢幻逸品。」他很聰明的選了百搭的咖啡色款式，而且特別挑選能夠裝很多東西的大型包款，而他自己本身則是喜歡功能性強一點的後背包。自推出以來就非常火紅的THE POUCH（暱稱雲朵包），則是楊謹華非常想入手的單品，她另外也非常推薦低跟尖頭鞋。

近40坪的新光三越台中中港店，是BV亞洲前五家最先展售秋冬系列的店鋪，提供男女系列商品，包括包款、小皮件、鞋履、珠寶、香氛、眼鏡與配件，更全新加入精選的女士成衣系列。以玻璃落地窗搭配上灰白Marmorino石膏牆框，淺色天然橡木、灰洞大理石和玻璃所製成的全新展示櫃也注入滿滿俐落摩登氣息。

賣到全球大缺貨的THE POUCH包款，新一季分別以金屬羊皮材質、森林線編織抽繩換上前衛、浪漫姿態，不過因為太過熱賣，目前購買的顧客平均算來最短還是要等待2-4個月的時間才能拿到包包；擁有放大編織意象的卡帶包，除了柔軟的皮革款式之外，還特別以牛皮皮片內襯鋪棉面料製造蓬度，充滿亮眼的未來感。以手表表帶作為創作靈感的MARIE包、硬挺如珠寶盒的DAISEY包則是典雅百搭。而在前一季帶起方頭涼鞋熱潮，擄獲眾多女星和KOL心，BV這次同樣將編織格狀元素靈感延續，打造出方圓頭羊皮高跟鞋，預計又會掀起另一波IG曬鞋運動。