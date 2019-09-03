De Beers首席設計師評高級珠寶 「品質、工藝缺一不可」

2019-09-03 16:30 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



今年鑽石專家De Beers再次從自然元素取材，包括變色龍、帝王蝶和斑馬等都成為了啟發新設計的來源，打造了全新的Portraits of Nature高級珠寶系列。而品牌的首席設計師Grace Lepard也隨巡迴展時，首度來到台灣，暢談她創作時的想法。

每一年不同的品牌都會推出高級珠寶系列，但對Grace Lepard而言，De Beers的Portraits of Nature系列高級珠寶，不只是色彩、色調各不相同的拋光鑽石而已，也包括擁有獨特神秘氣息的鑽石原石。這位美女設計師提到「像是Knysna Chameleon高級珠寶項鍊便是採用一系列帶藍色的綠色鑽石原石，來呈現爬蟲動物獨特的鱗片紋理」，品牌也同樣熱衷於這些鑽石繆思背後的象徵意義，並深入瞭解每一種動物背後所隱藏的意義。而Grace Lepard最愛作品，其一就是混合搭配黃色、白色拋光鑽石，以及黃色鑽石原石的Electric Cichlid高級珠寶項鍊，一曝光就被買家所收藏，因此無緣來到台北展出。

而鎮日都能在美麗的鑽石環繞下工作，是許多女性心中的夢幻工作，Grace Lepard也同樣不自覺的愛上這些充滿光芒的石頭。請她挑選自己的最愛，Grace Lepard說「如果我必須選一個的話，那我會選粉紅色彩鑽，這種顏色實在太美麗了」，因此帶有粉紅色澤的Greater Flamingo雞尾酒戒指便是她僅次於Electric Cichlid高級珠寶項鍊最愛的作品。而且有著珠寶設計師直覺的Grace Lepard也補充說「當我第一眼看見這顆 1.04 克拉的橢圓形切割深彩褐橘鑽，就知道它會是一個完美的戒指中央主鑽」。