De Beers首席設計師評高級珠寶 「品質、工藝缺一不可」
今年鑽石專家De Beers再次從自然元素取材，包括變色龍、帝王蝶和斑馬等都成為了啟發新設計的來源，打造了全新的Portraits of Nature高級珠寶系列。而品牌的首席設計師Grace Lepard也隨巡迴展時，首度來到台灣，暢談她創作時的想法。
每一年不同的品牌都會推出高級珠寶系列，但對Grace Lepard而言，De Beers的Portraits of Nature系列高級珠寶，不只是色彩、色調各不相同的拋光鑽石而已，也包括擁有獨特神秘氣息的鑽石原石。這位美女設計師提到「像是Knysna Chameleon高級珠寶項鍊便是採用一系列帶藍色的綠色鑽石原石，來呈現爬蟲動物獨特的鱗片紋理」，品牌也同樣熱衷於這些鑽石繆思背後的象徵意義，並深入瞭解每一種動物背後所隱藏的意義。而Grace Lepard最愛作品，其一就是混合搭配黃色、白色拋光鑽石，以及黃色鑽石原石的Electric Cichlid高級珠寶項鍊，一曝光就被買家所收藏，因此無緣來到台北展出。
而鎮日都能在美麗的鑽石環繞下工作，是許多女性心中的夢幻工作，Grace Lepard也同樣不自覺的愛上這些充滿光芒的石頭。請她挑選自己的最愛，Grace Lepard說「如果我必須選一個的話，那我會選粉紅色彩鑽，這種顏色實在太美麗了」，因此帶有粉紅色澤的Greater Flamingo雞尾酒戒指便是她僅次於Electric Cichlid高級珠寶項鍊最愛的作品。而且有著珠寶設計師直覺的Grace Lepard也補充說「當我第一眼看見這顆 1.04 克拉的橢圓形切割深彩褐橘鑽，就知道它會是一個完美的戒指中央主鑽」。
此外，Grace Lepard更認為，並不是使用罕見的寶石就能稱為高級珠寶，她覺得「用於創作的材料，必須確保它們擁有最好的品質，而且每一件作品背後都經過深思熟慮的設計過程，再加上精湛的工藝，才能確保每件成品皆能傳承、配戴舒適」。而且Grace Lepard還跟我們透露了，每當她沒有靈感時，就會找出裝飾藝術之父Erte的畫作來欣賞，「我喜歡他的色彩美學，和他作品中所展現的豐富想像力」。所以未來如果有機會，Grace Lepard也許會為Erte作品中的一個角色來設計珠寶，就看有沒有合適的寶石了。
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