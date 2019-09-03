第三家泰昌餅家插旗信義區 新品葡式「芙蓉蛋撻」門市獨賣

2019-09-03 16:04 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



曾創下最高單日單店銷售6,800顆蛋撻的香港老字號「泰昌餅家」，去年底來台締造驚人業績，繼環球板橋車站首店、桃園機場第二航廈開設第二家門市，看準每日12萬人流的市政府捷運站，9/3起，於統一時代百貨B2開設第三家門市，讓逛街、通勤族隨時都能享用來自香港的美味蛋撻。

泰昌餅家統一時代店內共有41個座位，店內設置了香港復古街道的拍照牆，勢必成為熱門打卡點之一。同時，台灣獨創葡式「芙蓉蛋撻」也同步登場，以泰昌經典的曲奇塔皮融合澳門葡式內餡，再加入口感綿密的麻糬，一口咬下感受到滑嫩蛋液、Q彈麻糬和曲奇塔皮三種混搭滋味。業者表示，泰昌餅家致力於商品研發，陸續推出各種口味都受到粉絲喜愛，像是先前推出台灣首創的港式奶茶蛋撻，在統一時代店也能吃的到。另外，環球板橋車站店即日起至10/13，也開賣獨家期間限定商品，愛文芒果起士撻和卡士達起司菠蘿包，想嘗鮮的粉絲不能錯過。