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第三家泰昌餅家插旗信義區 新品葡式「芙蓉蛋撻」門市獨賣

2019-09-03 16:04聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

曾創下最高單日單店銷售6,800顆蛋撻的香港老字號「泰昌餅家」，去年底來台締造驚人業績，繼環球板橋車站首店、桃園機場第二航廈開設第二家門市，看準每日12萬人流的市政府捷運站，9/3起，於統一時代百貨B2開設第三家門市，讓逛街、通勤族隨時都能享用來自香港的美味蛋撻。

泰昌餅家統一時代店內共有41個座位，店內設置了香港復古街道的拍照牆，勢必成為熱門打卡點之一。同時，台灣獨創葡式「芙蓉蛋撻」也同步登場，以泰昌經典的曲奇塔皮融合澳門葡式內餡，再加入口感綿密的麻糬，一口咬下感受到滑嫩蛋液、Q彈麻糬和曲奇塔皮三種混搭滋味。業者表示，泰昌餅家致力於商品研發，陸續推出各種口味都受到粉絲喜愛，像是先前推出台灣首創的港式奶茶蛋撻，在統一時代店也能吃的到。另外，環球板橋車站店即日起至10/13，也開賣獨家期間限定商品，愛文芒果起士撻和卡士達起司菠蘿包，想嘗鮮的粉絲不能錯過。

慶祝泰昌餅家新店開幕及新品上市，9/3至9/5期間購買6入皇牌蛋撻禮盒，即免費贈送獨家「芙蓉蛋撻」乙顆(每日限量100顆)。此外，業者也預告10月中旬將進駐南港車站，讓每一位喜愛泰昌的消費者都能方便購得。

泰昌餅家統一時代店設置香港復古街道的拍照打卡牆。圖／泰昌餅家
泰昌餅家統一時代店設置香港復古街道的拍照打卡牆。圖／泰昌餅家
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在曲奇塔皮倒入奶茶蛋液，「港式奶茶蛋撻」每顆售價40元。記者張芳瑜／攝影
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葡式「芙蓉蛋撻」目前僅於泰昌餅家統一時代店獨賣，每顆售價40元。記者張芳瑜／攝影
葡式「芙蓉蛋撻」目前僅於泰昌餅家統一時代店獨賣，每顆售價40元。記者張芳瑜／攝影
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泰昌餅家統一時代店今天正式開幕。記者張芳瑜／攝影
泰昌餅家統一時代店今天正式開幕。記者張芳瑜／攝影
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統一時代百貨香港桃園機場

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