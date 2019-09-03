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六福村封園辦樂團音樂祭 12歲以下免費、大人加價優惠

2019-09-03 15:20聯合報 記者郭政芬╱即時報導

六福村擴大歡慶40周年，加碼贊助國際音樂會，封園三天遊樂設施全開放，協辦單位六福村更特別開放持有六福村主題樂園票券遊客加價購入場，本周五加價200元，就能聽金曲獎最佳樂團「茄子蛋」Live飆唱，9月7到8周六、日也只要加價399元，就能和國外樂團、idols近距離互動。六福村響應政府擴大秋冬旅遊補助，12歲以下可免費入園、一起搖滾。

六福村主題遊樂園創立40年來，不斷開創業界新猷，今年更突破遊樂園只能玩設施的刻板印象，採連續封園3天，於園內舉辦國際級音樂盛典「笑傲搖滾音樂祭」，邀請70組的國內外超人氣樂團接力表演，一舉網羅時下年輕樂迷最為推崇的老王樂隊、美秀集團、Vast & Hazy、拍謝少年、脆樂團、甜約翰、五五身、Mary See the Future、渣泥、P!SCO、海豚刑警、雀斑等台灣高人氣獨立創作樂團。

更邀請到讓許多未曾訪台的海外指標性樂團，如蘇格蘭國寶級後龐克經典 The Twilight Sad，成軍30年的英國瞪鞋傳奇 Swervedriver，《告白》、《來了》導演中島哲也指名配樂的日本話題二人組 jan and naomi，歌手方大同極力推薦的新加坡創作才子 Charlie Lim，泰國影視歌三棲當紅女星 Violette Wautier等；再加上多次來台，早已累積可觀樂迷的泰國樂團組合Yellow Fang，日本The fin.等十組國際藝人，再結合園內各大設施及地標，設計規劃5大主題舞台，每組超人氣樂團皆表演完整一小時，午後熱力開唱，從午到晚都能不斷跑趴。

六福村行銷經理黃淑芳說，為了盛大迎接40周年生日趴，六福村貼心規劃6星級音樂祭，交通的方面請台聯巴士與新竹客運加開專車往六福村，另外在中壢火車站及高鐵新竹站還有由Beanfun!贊助的免費接駁專車，參加音樂祭的朋友可多利用。

住宿方面，六福旅遊集團旗下六福莊、六福居、六福客棧、六福萬怡酒店同步推出笑傲搖滾音樂祭住房專案，除了三日券門票以外，還有住宿2晚、美味早餐、活動交通接駁(不含六福莊)等，同時也是最防水音樂祭，比起一般戶外音樂祭，雨天不必踩在泥濘草地，還有室內設施繼續暢玩。詳情可見笑傲搖滾音樂祭官方網站或六福村官網。

這次邀請70組的國內外超人氣樂團接力表演。圖／六福村提供
這次邀請70組的國內外超人氣樂團接力表演。圖／六福村提供
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這次還有金曲獎最佳樂團「茄子蛋」Live飆唱。圖／六福村提供
這次還有金曲獎最佳樂團「茄子蛋」Live飆唱。圖／六福村提供
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笑傲搖滾音樂祭周邊商品-限量潮T。圖／六福村提供
笑傲搖滾音樂祭周邊商品-限量潮T。圖／六福村提供
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六福村主題遊樂園創立40年來，今年更突破遊樂園只能玩設施的刻板印象，採連續封園3...
六福村主題遊樂園創立40年來，今年更突破遊樂園只能玩設施的刻板印象，採連續封園3天，於園內舉辦國際級音樂盛典「笑傲搖滾音樂祭」。圖／六福村提供
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樂團新竹遊樂園

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