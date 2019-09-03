當秋冬補助遇上慶生月 新竹英迪格酒店祭五大好康優惠

2019-09-03 15:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



如何善用政府秋冬補助，以及飯店的慶生月優惠？來一趟9月份的輕旅行！正準備歡度周年慶的新竹英迪格酒店，祭出五大好康優惠搶市。

炎熱的酷暑漸漸退去，再加上現正因應「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，各家飯店紛紛響應推出優惠方案，新竹英迪格也不缺席，規劃超划算住房方案，英迪格豪華房（DELUXE ROOM）折扣後房價只要2,999元。

尤其9月更適逢新竹英迪格一周年生日，入住即可獲得500元住宿抵用券與在CHAR Bar& Bistro用餐享有8折優惠。此外，更將每週抽出驚喜大獎，最大獎項為英迪格樓中樓套房！喜歡旅遊的朋友們，不妨趁這波秋冬補助，號召親朋好友一起去新竹英迪格住一晚。

親子出遊如果兩天一夜，常常正玩得起勁就要收拾行李回家。體貼爸媽想要跟孩子多多相處創造回憶的心，特別推出續住方案，免費升等2大2小家庭房，搭配上「秋冬國民旅遊獎勵計畫」，現賺3,000元。三天兩夜的親子遊怎能錯過新竹的主題樂園？年底前12 歲以下兒童還可以免費暢遊六福村主題遊樂園、小叮噹科學主題樂園及萬瑞森林遊樂區。

秋冬補助遇上新竹英迪格生日月，祭出五大超值好康：

（一）優惠房價：折扣後只要超低價2999元！搭配續住專案，馬上升等房型，現賺3,000元

（二）玩得意猶未盡？加贈你500元住宿券可供下次使用！

（三）好禮週週抽，訂購「秋冬補助住房專案」，不僅可以享有超值優惠，還可以參與抽獎活動，獎項從豪華住宿兌換券到知名泳裝品牌VODA SWIM泳裝套組等多項好禮，讓你住得開心、滿載而歸！

（四）CHAR Bar & Bistro於2019/09/01-2019/09/30整整一個月用餐8折優惠！