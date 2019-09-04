夏天好油！皮膚科醫師教你養護頭皮非難事

2019-09-04 13:00 聯合新聞網 udn買東西



夏日戶外各種活動、運動不可少，但是頭皮大量流汗出油，也容易造成頭皮癢。皮膚科醫師蔡宗樺表示，當發現頭皮開始出現問題，其實是從生活中長時間累積的，因此，頭皮保養是一種生活習慣的養成，要從小地方開始著手。

如何簡單頭皮保養？皮膚科醫師蔡宗樺表示，首先，頭皮若易出油、需天天洗，這時要選對適合頭皮屬性的洗髮精，同時保養頭皮健康；其次，可以洗兩遍徹底清潔，因頭髮覆蓋在頭皮，需徹底清潔；再者，少吃辛辣、甜食、炸物，體內環保很重要，並且早睡、多喝水。

蔡宗樺醫師說，洗頭後幾天感到頭皮油膩，可以簡易判別頭皮屬性，如下表：

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選擇洗髮精 勿忘「聞、觀、搓、讀」

蔡宗樺醫師表示，市面上許多洗髮精的配方設計，常以髮絲柔順光滑或帶迷人香氣做為首要考量，忘記洗頭的基本訴求應該是「把頭皮洗乾淨」。因此建議消費者在選擇洗髮精時，可把握四個訣竅：

1.聞：試聞香氣是否濃烈，如果味道濃烈，其中可能就摻有人工香精。

2.觀：觀察質地，液態透明者通常較少色素等添加物，而質地越濃稠則可能添加越多高分子膠。

3.搓：洗髮精若未加水均勻搓散，高分子膠容易殘留在頭皮上。

4.讀：詳讀成分表，仔細看清化粧品標示，才能選得漂亮，用得安心。

蔡宗樺醫師說，暢快洗頭是全民夏天的小確幸，油性頭皮要注意選用質地透明的洗髮精，清潔頭皮時，淨化角質汙垢是頭皮養護的首要的第一步，就像大掃除定時清理老廢角質，可以讓頭皮狀態較為穩定。

醫師表示市面上許多洗髮精的配方設計，常以髮絲柔順光滑或帶迷人香氣做為首要考量，忘記洗頭的基本訴求應該是「把頭皮洗乾淨」。圖為【Aromase艾瑪絲5a捷利爾頭皮淨化液CC】 圖片由udn買東西提供 分享 facebook

新型態頭皮淨化液，清潔同時淨化，洗頭＋養護一瓶搞定

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【Aromase艾瑪絲5α捷利爾頭皮淨化液】清潔同時淨化，洗頭＋養護一瓶搞定！ 圖片由udn買東西提供 分享 facebook

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