超商咖啡哪間好喝？ 鄉民激辯曝心得：店員很重要

2019-09-03 15:11 聯合新聞網 綜合報導



不少人習慣買杯咖啡做為一天的開始，平價咖啡百家爭鳴，喝來喝去總有一家最對自己的味。最近有網友在PTT超商板詢問大家，有沒有最喜歡哪間超商的咖啡？釣出不少愛喝咖啡的鄉民激辯。有人長期買下來發現，特定店家「每喝必拉」的真相，更實測出想喝好喝的咖啡，少碰冷門門市就對了。

圖為OK超商(左起)、萊爾富、全家便利商店與統一超商咖啡。圖為資料照。 記者林澔一／攝影 分享 facebook

原po以自己經驗為例，提到以前的老師「很討厭某家超商」，雖然很多地方都有賣咖啡，但會特別請學生到比較遠的便利商店幫忙買熱拿鐵。也因此好奇到底是機器的問題，還是咖啡豆的問題，導致這種狀況發生。有網友認為，就算是「同家超商不同店，有時也會有差」、「要看店員會不會煮」。

推文有人直言，店員影響咖啡品質的關鍵，在於機器的清潔跟保養。「咖啡渣跟油卡久了，會有油耗跟苦味」，要清過一次才會變得好喝。而在網友親自實測後，發現生意好的店會比生意差的好喝很多，推測原因可能是咖啡豆相對新鮮，沒有放過久的狀況。

除了好喝與否，有苦主抱怨「我家附近的超商每喝必拉」，後來才發現牛奶沒有放在冰箱保存，因此習慣喝其他家的。網友也公布自己的黑名單，「那種大夜一臉擺爛的，早上我都不會去那家買，機器一定亂搞」。

儘管推文中不斷出現7-11及全家的支持者，但還是有死忠網友點出「萊爾富美式意外好喝」、「麥當勞的美式屌打所有超商」。一篇文章引出各方擁護者，也讓大家知道，想喝到好喝咖啡可能還需要點運氣。