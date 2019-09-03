不用毛筆的水墨畫展 台北快閃展出至9月10日

2019-09-03 14:08 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



不用毛筆也能創作水墨畫！台灣科技大學舉辦「數位水墨寫真展」，展出43件台科大駐校藝術家傅金福的數位水墨作品。傅金福藉由獨特的數位創作方式，利用電腦軟體繪圖，在攝影照片上疊加水墨畫筆觸風格，將台灣各地美景相片轉化為一幅幅水墨畫作，展現東方藝術之美。

此展即日起至9月10日止於台科大國際大樓一樓展覽廳展出，開放民眾免費參觀。展覽現場共展出43件作品，包含孔雀紫藤圖、三芝梯田秋收圖，作品取材自日月潭孔雀園、三芝梯田、新山的夢湖、金瓜石黃金瀑布等台灣各地美景，用獨特的視角與筆觸，展現台灣之美。

台科大表示，「數位水墨寫真」先利用電腦軟體將多張數位相片重新編輯創作，完成構圖布局後，利用繪圖軟體做出各種筆觸的效果、顏色濃淡、對比差異等層次變化，不需要毛筆、紙張，只需要一台電腦就能夠完成獨一無二的數位水墨作品。

傅金福說，傳統水墨畫除了需要購買紙張、墨水、毛筆的成本，也需要較大的空間作畫，準備工具的過程比較複雜，有時顏料還會乾掉十分不方便。因此他開始嘗試新的水墨創作方式，退休後自學電腦繪圖，將自己拍攝的攝影作品集結起來，透過電腦合成、編輯並重新編排，再一筆一畫慢慢調整細部，讓照片呈現如水墨畫一般的效果。

傅金福說，數位水墨創作不需要傳統的文房四寶，雖然和傳統繪畫一樣要花費很大的功夫，每個筆觸都需細心處理，但是由於材料簡便，又能即時修改畫作，對一般人而言是接觸藝術創作相對好入門的方式。

傅金福畢業於台師大美術系，長期從事藝術創作工作，曾擔任職業攝影師、美術設計、美術教師等相關工作。為鼓勵師生多元藝術創作，台科大特別邀請傅金福老師展示數位與傳統藝術結合的成果。