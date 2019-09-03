縮小燈手電筒粉絲快衝！7-11「哆啦A夢神奇道具」第二波集點行李秤、燜燒罐可愛又實用

2019-09-03 13:23 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



7－ELEVEN第二波「哆啦A夢神奇道具」集點將於9月11日開跑，延續全新和風哆啦A夢圖案、哆啦A夢神奇道具為靈感，推出一系列居家療癒、旅行主題的限量商品，包括超實用的檯燈、行李秤、寵物墊、膳魔師不銹鋼真空食物燜燒罐等，還有神還原縮小燈造型的手電筒，兼具實用與收藏價值，集滿6點加199～749元即可兌換一款，數量有限售完為止。

「哆啦A夢神奇道具」第二波集點主打的限量和風檯燈，印有哆啦A夢和風圖案，採用USB供電、可調整3段亮度，集滿6點加199元或192點免費送1款，共有白色煙火、藍色花球等2款、限量共4萬個。