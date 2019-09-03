縮小燈手電筒粉絲快衝！7-11「哆啦A夢神奇道具」第二波集點行李秤、燜燒罐可愛又實用
7－ELEVEN第二波「哆啦A夢神奇道具」集點將於9月11日開跑，延續全新和風哆啦A夢圖案、哆啦A夢神奇道具為靈感，推出一系列居家療癒、旅行主題的限量商品，包括超實用的檯燈、行李秤、寵物墊、膳魔師不銹鋼真空食物燜燒罐等，還有神還原縮小燈造型的手電筒，兼具實用與收藏價值，集滿6點加199～749元即可兌換一款，數量有限售完為止。
「哆啦A夢神奇道具」第二波集點主打的限量和風檯燈，印有哆啦A夢和風圖案，採用USB供電、可調整3段亮度，集滿6點加199元或192點免費送1款，共有白色煙火、藍色花球等2款、限量共4萬個。
同時9月11日下午3點起開放第二波限量商品預購，包括哆啦A夢造型的限量造型行李秤，哆啦A夢用力搬行李的表情相當逗趣，有kg、lb、oz、g等多種重量單位輕鬆轉換，具備自動省電關機，最大秤重限40公斤，集滿6點加249元可加價購1款，限量共1.5萬個；限量縮小燈造型手電筒是神還原動漫裡經典神奇道具縮小燈，集滿6點加249元可加價購1款 ，限量共1.5萬個；限量可愛造型寵物墊柔軟舒適、厚實耐用，底部有貼心止滑設計，約15公斤小型、中型犬適用，集滿6點加499元可加價購1款，限量共7,500個；限量膳魔師不銹鋼真空食物燜燒罐520ml的瓶身採用哆啦A夢和風圖案設計，內膽為316不銹鋼，集滿6點加749元可加價購1款，共3款、限量共9,000個。
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