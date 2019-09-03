吃甜甜圈抽機票！ Krispy Kreme秋季限定「流沙布蕾甜甜圈」9/4上市

2019-09-03 12:33 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



時序漸漸入秋，為迎接秋天的到來，美式甜甜圈Krispy Kreme除了推出秋季限定「流沙布蕾甜甜圈」，也要送消費者來趟秋日小旅行，9/4至9/30於全台門市單筆消費滿200元即可參加發票登錄抽獎，有機會抽到日本福岡雙人來回機票、台灣高鐵雙人自由行等好禮；9/4新品上市首日，當天購買盒販含流沙布蕾甜甜圈或核桃巧克力蛋糕，即贈歡聚兌換券(享買任6入送6入原味糖霜甜甜圈)。

新品「流沙布蕾甜甜圈」鬆軟口感的甜甜圈配上外層薄脆焦糖，填入濃郁流沙奶黃將熱銷口味內餡再升級，9/4至9/30於松壽、微風南京、美麗華、新北板橋門市期間限定販售。另外，經典主打「核桃巧克力蛋糕」，在巧克力蛋糕豪邁淋上滿滿巧克力，再以核桃的點綴增加層次，搭配咖啡「焦糖瑪琪朵」的焦糖香氣，滿足濃郁甜食的味蕾。