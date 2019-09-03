豪大雨一波波苦瓜受災欠收 每斤逼近百元

2019-09-03 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



中南部蔬菜產地8月遭豪雨災損，目前農民復耕中，台北果菜批發市場蔬菜到貨量連續1周銳減，開學後午餐需求量大，菜價飆到平均每公斤44元，苦瓜今天拍賣價70至94元，讓婆婆媽媽買不下手，嘉義縣苦瓜最大產地布袋鎮雨災損失2至3成，布袋農會蔬菜產銷班長、苦瓜產銷履歷達人溫偉毅說，苦瓜遭雨災造成產銷失衡，到年底看漲不跌。

嘉縣府農業處調查，全縣栽植面積56.87公頃，以布袋鎮13.36公頃最多，接連豪大雨，受災農民申請天災救助少，鄉鎮市公所人員勘災，未達受損比率申請救助標準，農民為減少損失，搶救瓜棚苦瓜；因苦瓜翻倍漲，部分自助餐店節省成本，不採購苦瓜改用其他葉菜類取代。

苦瓜大多採網室隧道瓜棚方式栽種，經不起一波波豪大雨侵襲，溫偉毅說，瓜農平均災損2至3成，主因是豪大雨造成根系泡水腐爛，未受災苦瓜，產地價每斤100至200元之間，零售市場每顆平均600公克賣50元，相當國民便當價格，農民展開復耕。