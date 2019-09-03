300萬株花海染紅河堤！日本5大「彼岸花田」9月就看得到

2019-09-03 10:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



許多人喜愛在入秋後至日本賞楓。秋天的日本不只可以賞楓、賞銀杏，鮮為人知的「彼岸花」也搶先在9月中旬盛放！鮮紅色的彼岸花又稱「曼珠沙華」，此名由法華經內的梵語演變而來，為法華經四花之一。樂天旅遊特地精選愛知縣、福岡縣等「日本5大彼岸花田」，讓赴日賞楓的民眾，有機會一次盡享日本秋意之美！

【愛知縣 矢勝川】

愛知縣半田市以童話故事「小狐狸阿權」的起源地聞名，當地「矢勝川」沿岸種植多達300萬株彼岸花，每逢秋季造訪即可欣賞紅色花海盛放美景，並且體驗一年一度的「阿權秋日祭」，非常受親子家庭遊客青睞。

最佳觀賞期：9月下旬至10月上旬。

【福岡縣 YOSHIBI梯田】

YOSHIBI梯田位於福岡縣八女市，彼岸花會在每年9月中旬至下旬間盛放，紅色花海與綠意梯田交錯並排，為田園風光增添鮮豔妝點與秋意氛圍。

最佳觀賞期：9月中旬至9月下旬。

【奈良縣 葛城一言主神社】

奈良縣御所市的「葛城一言主神社」擁有一棵1,200歲的銀杏樹而聞名。每逢9月中旬至下旬，旅客還可沿著神社前漫步到九品寺，欣賞群生彼岸花與稻穗交錯的壯麗美景。

最佳觀賞期：9月中旬至9月下旬。

【岐阜縣 津屋川堤防】

「津屋川堤防」為岐阜縣當地知名的彼岸花景點，長約3公里的堤防沿岸種植高達10萬株彼岸花，每逢晴天即可望見倒映在河川上的紅色花海，如夢似幻的景致為攝影愛好者的必訪景點。

最佳觀賞期：9月中旬至9月下旬。

【埼玉縣 巾著田】

「巾著田」位於埼玉縣日高市，每逢9月時，500萬株彼岸花就會同時綻放，形成一片瑰麗紅毯。每年「巾著田曼珠沙華公園」都會固定舉辦日本最大規模的彼岸花慶典，旅客除了欣賞絕美花海與慶典節目外，還可品嚐當地特色美食，滿足視覺與味蕾。