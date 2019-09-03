親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
雙颱夾擊防天災
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

30年蛋黃酥店家公告「今年最好吃」 網友驚：能退錢嗎？

複製毛小孩！這家公司扮起上帝 不甩爭議還搞團購

300萬株花海染紅河堤！日本5大「彼岸花田」9月就看得到

2019-09-03 10:38聯合報 記者陳睿中╱即時報導

許多人喜愛在入秋後至日本賞楓。秋天的日本不只可以賞楓、賞銀杏，鮮為人知的「彼岸花」也搶先在9月中旬盛放！鮮紅色的彼岸花又稱「曼珠沙華」，此名由法華經內的梵語演變而來，為法華經四花之一。樂天旅遊特地精選愛知縣、福岡縣等「日本5大彼岸花田」，讓赴日賞楓的民眾，有機會一次盡享日本秋意之美！

【愛知縣 矢勝川】

愛知縣半田市以童話故事「小狐狸阿權」的起源地聞名，當地「矢勝川」沿岸種植多達300萬株彼岸花，每逢秋季造訪即可欣賞紅色花海盛放美景，並且體驗一年一度的「阿權秋日祭」，非常受親子家庭遊客青睞。

最佳觀賞期：9月下旬至10月上旬。

【福岡縣 YOSHIBI梯田】

YOSHIBI梯田位於福岡縣八女市，彼岸花會在每年9月中旬至下旬間盛放，紅色花海與綠意梯田交錯並排，為田園風光增添鮮豔妝點與秋意氛圍。

最佳觀賞期：9月中旬至9月下旬。

奈良縣 葛城一言主神社】

奈良縣御所市的「葛城一言主神社」擁有一棵1,200歲的銀杏樹而聞名。每逢9月中旬至下旬，旅客還可沿著神社前漫步到九品寺，欣賞群生彼岸花與稻穗交錯的壯麗美景。

最佳觀賞期：9月中旬至9月下旬。

【岐阜縣 津屋川堤防】

「津屋川堤防」為岐阜縣當地知名的彼岸花景點，長約3公里的堤防沿岸種植高達10萬株彼岸花，每逢晴天即可望見倒映在河川上的紅色花海，如夢似幻的景致為攝影愛好者的必訪景點。

最佳觀賞期：9月中旬至9月下旬。

【埼玉縣 巾著田】

「巾著田」位於埼玉縣日高市，每逢9月時，500萬株彼岸花就會同時綻放，形成一片瑰麗紅毯。每年「巾著田曼珠沙華公園」都會固定舉辦日本最大規模的彼岸花慶典，旅客除了欣賞絕美花海與慶典節目外，還可品嚐當地特色美食，滿足視覺與味蕾。

最佳觀賞期：9月中旬至10月上旬。

每逢9月中旬至下旬，旅客可沿著「葛城一言主神社」前漫步到九品寺，欣賞群生彼岸花與...
每逢9月中旬至下旬，旅客可沿著「葛城一言主神社」前漫步到九品寺，欣賞群生彼岸花與稻穗交錯的壯麗美景。圖／樂天旅遊提供
分享
長約3公里的「津屋川堤防」沿岸種植高達10萬株彼岸花。圖／樂天旅遊提供
長約3公里的「津屋川堤防」沿岸種植高達10萬株彼岸花。圖／樂天旅遊提供
分享
「矢勝川」沿岸種植多達300萬株彼岸花，每逢秋季造訪即可欣賞紅色花海盛放美景。圖...
「矢勝川」沿岸種植多達300萬株彼岸花，每逢秋季造訪即可欣賞紅色花海盛放美景。圖／樂天旅遊提供
分享
YOSHIBI梯田位於福岡縣八女市，彼岸花會在每年9月中旬至下旬間盛放。圖／樂天...
YOSHIBI梯田位於福岡縣八女市，彼岸花會在每年9月中旬至下旬間盛放。圖／樂天旅遊提供
分享
「巾著田」每逢9月時，500萬株彼岸花就會同時綻放。圖／樂天旅遊提供
「巾著田」每逢9月時，500萬株彼岸花就會同時綻放。圖／樂天旅遊提供
分享

福岡奈良

相關新聞

品項超齊全！台灣第一家樂高授權專賣店即將登場

2019-09-02 21:18

凝聚顧客向心力！「雅芳御璽聯名卡」2.0版上市

2019-09-02 16:46

貓奴必備！貓小姐Ms.Cat Line貼圖二連發 一起用貓星人攻佔對話框

2019-09-02 15:50

新北推50攤夜市、市場美食 半價消費券明中午開搶

2019-09-02 15:16

達美樂開學季 6款外帶大披薩一個下殺219元

2019-09-02 14:53

斥資上億打造 101美食街療癒你的胃

2019-09-02 14:14

Global Mall板橋車站 網美甜點大亂鬥

2019-09-02 14:12

曹操為何殺孔融？來看「讀者」說故事

2019-09-02 14:10

女男生都能用的氣墊粉餅 盤點3款超輕薄持久品牌

2019-09-02 14:09

影／中秋節將至 營養師教你做「花漾沁涼」烤肉餐

2019-09-02 13:49

就是愛島嶼風！HUBLOT打造夏季魅力腕表

2019-09-02 12:54

和金材昱館長一起看展 Tiffany藍購物袋免費拿！

2019-09-02 12:00

曾智炫獲世界洋服裁剪金牌 母校台南應用科大與有榮焉

2019-09-02 11:44

BOVET聯手「壞小子」Daniil Medvedev 跌破眾人眼鏡

2019-09-02 11:35

樂桃香草航空聯合促銷 飛日本568元起

2019-09-02 11:30

Apple官方要推AirPods保護套？這幾個設計都超欠買！

2019-09-02 10:55

LeBebé進駐台北101百貨 搶佔母嬰禮品市場

2019-09-01 20:54

濟州航空推「台北-濟州」直飛航線 單程未稅1,145元起

2019-09-01 16:53

買眼影也能救非洲動物 香緹卡6款慈善眼影美到喊「全收」

2019-09-01 16:35

搭遊輪到威尼斯要錢 最快明年開收「單日進入費」

2019-09-01 15:48

植村秀再推最強持久氣墊粉餅 連櫃姐都搶

2019-09-01 14:08

這次又要秒殺了！CdG x Gucci新款牛皮紙袋即將開賣

2019-09-01 12:08

這些表不只裝MAN耍帥 還能陪你上山又下海

2019-09-01 12:02

挽一輪明月在手！這是關於時間浪漫的想像

2019-09-01 11:23

為你客製專屬鞋帶 「髒髒鞋」Golden Goose台北旗艦店開幕

2019-09-01 10:39

穿花瓣亮片禮服好優雅 克莉絲汀史都華一秒破功陪粉絲玩自拍

2019-09-01 10:02

空拍機也能釣魚、踢足球！首爾空拍機大會9／7登場

2019-09-01 00:40

無性別潮流 精品熱賣女包推男款

2019-08-31 21:58

這游泳池也太美了吧！LV旅遊攝影集「蔚藍海岸」令人超嚮往

2019-08-31 19:56

康是美醫美大賞「跨品牌滿額回饋」！重量組、買1送1超划算

2019-08-31 19:39

免踩油門直接往下衝！韓國首座「9.81重力賽車場」超刺激 時速可達60公里

2019-08-31 17:27

老字號「天星、漢城」都熄燈！「15年」是餐廳經營的「魔術數字」

2019-08-31 17:11

HOLA、台隆手創館周年慶開跑！熱銷夯品超值必搶清單快來看

2019-08-31 17:09

板橋人買起來！西螺麻糬大王連續15天買一送一 3大人氣甜點9月快閃板橋車站

2019-08-31 16:48

愛馬仕ARCEAU Petite Lune小月相升級 經典簡約美

2019-08-31 16:48

香港名廚10種風味 一吃難忘

2019-08-31 13:04

中秋連假房價下殺42折！住一晚含早餐 3千有找

2019-08-31 13:03

周迅、舒淇愛鞋Stuart Weitzman 台北專門店重新開幕

2019-08-31 12:33

美樂蒂化身花草小精靈 期間限定主題快閃店回來了！

2019-08-31 12:33
看更多

熱門文章

月入90k木工師嘆薪資凍漲30年 網驚：10天抵我1個月

2019-09-02 12:29

雙颱夾擊！玲玲今午恐發海警 晚上雨勢開始增強

2019-09-03 04:59

影／蝸居女孩樹下奮發讀書 縣長要助她圓夢看外婆

2019-09-02 15:15

明晚起颱風外圍環流影響 各地慎防大雨

2019-09-02 11:19

胖到癱瘓、公開刺喉 逾5800人連署終止神豬比賽

2019-09-02 17:48

樂桃香草航空聯合促銷 飛日本568元起

2019-09-02 11:30

雙颱接力影響到周末 吳德榮：劍魚也有整合近台的機率

2019-09-03 07:37

蔡政府為何提高菸捐？看這件事 就知不是為了健康

2019-09-03 09:00

慘！男子泳渡日月潭曬成「關二爺」 網友笑翻給建議

2019-09-02 15:16

影／周三起嚴防豪雨！輕颱玲玲生成 明下半天影響台灣

2019-09-02 13:44

彭啟明：劍魚、玲玲雙颱相互干擾 令人聯想到過去的怪颱

2019-09-03 07:24

自助餐夾菜金額標準是什麼？ 網友紛提各種神解析

2019-09-02 21:14

「海警邊緣」輕颱玲玲逼近 明午不排除發海警

2019-09-02 22:27

林佳龍宣布計程車加速汰換 7年車就可申請汰舊補助

2019-09-02 11:45

達美樂開學季 6款外帶大披薩一個下殺219元

2019-09-02 14:53

漂流屍腐爛消防員打撈壓力大 研發新遺體袋獲國家專利

2019-09-02 15:52

普悠瑪列車連結器會斷裂？ 黃國昌要台鐵回答5問題

2019-09-02 12:35

曹操為何殺孔融？來看「讀者」說故事

2019-09-02 14:10

藜麥拌飯營養又助減重？學者提醒減重原則 

2019-09-02 13:42

淡海輕軌推開學祭優惠 全台「大一新生」免費搭乘

2019-09-02 14:45

颱風玲玲步步逼近 明晚起影響台灣

2019-09-02 14:24

誇張！打公費疫苗卻虛報「掏耳朵」 健保署追回2200萬

2019-09-02 16:20

每日星座運勢／射手宜多與家人相處 投資好就收

2019-09-03 00:00

中秋財神報導！「嫦娥刮刮樂」超高中獎率50%

2019-09-02 13:55

品項超齊全！台灣第一家樂高授權專賣店即將登場

2019-09-02 21:18

輕颱玲玲今晚影響至周四 各地防大雨

2019-09-03 09:29

輕颱「玲玲」逼近台灣 明後天防降雨

2019-09-03 00:54

小黃汰舊放寬 7年車就可申請補助

2019-09-02 23:58

每天晚上都失眠！網路流傳「一顆綠豆治療失眠」 該怎麼做？

2019-09-02 20:01

颱風玲玲生成 明晚影響

2019-09-02 16:45

他揪黑心液蛋卻失業搬家…食安英雄不好當 吹哨件數、獎金驟減

2019-09-02 23:54

發票小確幸！下半年增開200元小獎

2019-09-03 00:54

腎臟病醫療費513億 蟬聯我國各項疾病之冠

2019-09-02 15:18

【賞文迴響】李佳玲／不是她的錯

2019-09-03 06:00

「浮腳筋」磨破皮竟大量出血 小心不治療死亡率達25%

2019-09-02 16:33

伊東豐雄弟子操刀 台灣品牌飯店奪日本建築獎

2019-09-02 20:10

太魯閣號無階化9月終於要動工 變更契約後多花1億

2019-09-03 10:04

北市動物園中秋夜間開放 來做柚燈、看表演、賞動物

2019-09-02 13:20

和金材昱館長一起看展 Tiffany藍購物袋免費拿！

2019-09-02 12:00

輕颱「玲玲」生成 週三四最近台灣

2019-09-02 14:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top