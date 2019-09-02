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品項超齊全！台灣第一家樂高授權專賣店即將登場

2019-09-02 21:18聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

喜歡樂高的粉絲注意，台灣第一家樂高授權專賣店LCS即將正式登台，選在遠百信義A13隆重開幕。屆時將會販售全台獨家率先發表的限定商品，更會推出呼應台北主題的馬賽克牆、以及積木自選樂（Pick-a-Brick）、人偶自選樂（Build-a-Mini）和樂高文具等相關用品，滿足樂高迷的各種想像。

台灣第一家樂高授權專賣店LCS由台灣時尚教母馮亞敏創辦的喜事集團（MSYAMING INTERNATIONAL GROUP）引進，集團執行長宋文、營運長宋安兩兄妹也特別為此遠赴丹麥比隆樂高總部受訓，親身感受品牌對於品質的嚴格把關與堅持。談到授權專賣店與台灣其它樂高通路最大的不同點，宋文表示：「我們不單只是擁有樂高全系列的產品，重要的是提供一個非常完整的品牌體驗。」樂高向來也熱中融合各地文化做特殊節日的限定商品，甚至推出電影主題系列，多變的特質讓大人小孩都為之著迷。創新與在地化，將是台灣授權專賣店未來經營重點，

台灣樂高授權專賣店佔地120坪左右，將販售包括樂高德寶、樂高經典、樂高城市、LEGO Friends、樂高極速賽車、樂高創意百變、樂高建築，以及其他授權系列如樂高星際大戰、樂高超級英雄、樂高迪士尼公主系列、小型樂高拼組零件等等，另設有大型樂高遊樂區。

台灣樂高授權專賣店將販售包括樂高德寶、樂高經典、樂高超級英雄、樂高迪士尼公主系列...
台灣樂高授權專賣店將販售包括樂高德寶、樂高經典、樂高超級英雄、樂高迪士尼公主系列等等產品。圖／摘自樂高官方粉絲團
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台灣首家樂高授權專賣店LCS正式由喜事集團取得授權營運，即將於遠百信義A13盛大...
台灣首家樂高授權專賣店LCS正式由喜事集團取得授權營運，即將於遠百信義A13盛大開幕。圖／喜事集團提供
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