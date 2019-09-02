凝聚顧客向心力！「雅芳御璽聯名卡」2.0版上市

2019-09-02 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



元老級雅芳聯名卡再升級！兆豐銀行即日起推出2.0進化版「雅芳御璽聯名卡」，祭出店內消費1%回饋及每週三卡友日分期滿額贈200元，凝聚顧客向心力。