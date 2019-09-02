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三星Galaxy Tab S6旗艦平板 搭S Pen、鍵盤一秒變筆電

2019-09-02 16:10聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

不只手機有「筆」較好，三星全新旗艦平板Galaxy Tab S6也搭載全新升級的S Pen，搭配附有快捷功能鍵與觸控板的書本式鍵盤皮套配件，立即變身支援行動辦公的Samsung DeX模式，透過螢幕下拉式選單或書本式鍵盤皮套上的DeX快捷鍵，讓平板一秒化身筆電，娛樂工作一把罩。

綜觀台灣2019年7月平板市場，9吋以上的大螢幕平板約佔整體市場7成，其中10吋以上機種已連續4個月穩定成長。而2019年1月至7月與2018年同期比較，10吋以上的Android平板成長更達27%。台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示：「看好台灣市場平板大尺寸發展趨勢，這次推出10.5吋大螢幕Galaxy Tab S6，除了配備消費者喜愛的S Pen功能，也具備筆電級行動辦公能力，看好其市場潛力，期望在平板市場可以有10%以上的成長。」

搭載全球首款HDR10+認證的10.5吋Super AMOLED大螢幕的Galaxy Tab S6，完美整合全新S Pen技術，包括「遠端遙控2.0」的各項進化功能，藉由內建六軸感應器，支援手勢辦識，可透過遠距操控平板，進行如簡報、播放影片、拍照等常用功能操作。使用者也可以S Pen輕鬆書寫筆記，並輕鬆轉換成數位文字，甚至以Microsoft Word等格式匯出。S Pen可磁性吸附在機身背面凹槽自動充電，並支援4096階感壓技術，可精準回應使用者描繪動作，呈現生動構圖與筆觸。

三星Galaxy Tab S6將推出冰川藍、玫瑰棕、霧岩灰3款顏色，建議售價22,990元，預計於9月16日起於全台指定通路開賣。凡於9月16日至10月7日前購買即限量贈送價值5,590元的「書本式鍵盤皮套」。

三星Galaxy Tab S6將推出冰川藍、玫瑰棕、霧岩灰3款顏色，建議售價22...
三星Galaxy Tab S6將推出冰川藍、玫瑰棕、霧岩灰3款顏色，建議售價22,990元。記者黃筱晴／攝影
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擁有S Pen的Galaxy Tab S6，搭配附有快捷功能鍵與觸控板的書本式鍵...
擁有S Pen的Galaxy Tab S6，搭配附有快捷功能鍵與觸控板的書本式鍵盤皮套配件，立刻可以執行各種筆電功能。記者黃筱晴／攝影
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輕巧好攜帶的尺寸，Galaxy Tab S6隨時隨地都能變身辦公利器。圖／台灣三...
輕巧好攜帶的尺寸，Galaxy Tab S6隨時隨地都能變身辦公利器。圖／台灣三星電子提供
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三星全新旗艦平板Galaxy Tab S6也搭載全新升級的S Pen，將於9月1...
三星全新旗艦平板Galaxy Tab S6也搭載全新升級的S Pen，將於9月16日起開賣。圖／台灣三星電子提供
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擴充配件Galaxy Tab S6書本式鍵盤皮套背後還藏了保護S Pen的專屬空...
擴充配件Galaxy Tab S6書本式鍵盤皮套背後還藏了保護S Pen的專屬空間，預計於10月初上市。記者黃筱晴／攝影
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