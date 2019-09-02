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管中閔匿名寫社論兼職案 公懲會宣判結果出爐

曹操為何殺孔融？來看「讀者」說故事

2019-09-02 14:10聯合報 記者林文義╱即時報導

孔融4歲讓梨，16歲替哥哥讓命，他的恩德，讓劉備救過他，曹操把他供為孔子後人的尊崇，屬九卿之一，曹操為何忍不住，賜予死罪，正因：《生命裡最純粹的東西在閃光》？李白唯一存世的書法真跡《上陽臺帖》，宋徽宗怎麼評論這《紙上的李白》？美國歷屆《總統畫像背後》有許多微妙的故事。邱吉爾也寫《人類的故事》。《讀者》雜誌9月號精采故事多。

《讀者》每本80元，在誠品、金石堂等大型書店和博客來等網路書店販售，訂閱一年12期960元加贈一期，2018年合訂本960元8折優惠。函附20元回郵，免費試閱《讀者》精選期刊一本。諮詢電話：02-27028599。

讀者雜誌九月號。圖／摘自讀者雜誌
讀者雜誌九月號。圖／摘自讀者雜誌
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