女男生都能用的氣墊粉餅 盤點3款超輕薄持久品牌

2019-09-02 14:09 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



化妝不再是女生的專利，其實現在男生也能簡單化妝，想要用底妝來顯出好膚色，台灣人最愛的就是氣墊粉餅，但多數氣墊粉餅都偏油膩，而且太油，因此就有不少品牌推出強調超輕薄、持久的氣墊粉餅，不只女生化妝可以用，男生簡易上妝也好用，而且超自然。

日本彩妝植村秀的「無極限」底妝系列，好用口碑引發熱賣，讓品牌持續加碼推新品，這回又是一定會賣到缺貨的氣墊粉餅，喊出「會呼吸的氣墊粉餅」，質地走清爽路線，少了一般氣墊粉餅偏向油膩的質感，運用高延展性液態粉體，只要拍上肌膚，就能轉化出輕盈薄透的粉體薄膜。

另也添加吸油抗汗因子，天氣再熱，也不怕土石流，整體妝容偏向霧面，到秋天都能用，並運用智慧氣墊，讓粉底液都能完整封存，粉盒以黑色展現出日式質感，兼具SPF36、PA+++防曬系數，全5色，不同膚色的男女都能找到適合自己的氣墊粉餅。

當紅彩妝品牌M‧A‧C這回推出殺手級超持妝全能氣墊粉餅，用有最多24色，還有超強防曬的SPF50、PA++++，能夠有完整遮瑕，卻又清爽，也因為色號夠多，女生能用，男生也能找到適合自己的膚色使用。

M‧A‧C超持妝全能氣墊粉餅有著霧面妝感，有著智慧柔焦吸油粉底，直接吸附油脂，流汗也不怕，遮瑕的部分有高濃度的維他命C衍生物，能夠隱形細紋、痘疤與斑點等，添加玻尿酸提高保濕，難怪讓M‧A‧C喊出24小時超持妝。

迪奧DIOR也推出全新升級的迪奧超完美柔霧光氣墊粉餅SPF35、PA+++全新問世，也讓彩妝不只是彩妝，更是妳時時刻刻在臉上的保養品。

迪奧超完美柔霧光氣墊粉餅，首次將長效持久的完美底妝，結合高達86%保養成分的全新氣墊粉餅，內含有三色堇萃取、玫瑰果萃取，讓肌膚的保濕度，持續一整天。